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Где ИИ в аналитике уже работает, а где подводит — разберут на Матемаркетинге’26

Опубликовано: 26 октября 2026 17:44
 Проверено редакцией
Где ИИ в аналитике уже работает, а где подводит — разберут на Матемаркетинге’26
Где ИИ в аналитике уже работает, а где подводит — разберут на Матемаркетинге’26
Городовой ру
6–27 ноября в Москве в девятый раз пройдёт техническая конференция для аналитиков, performance-маркетологов и продакт-менеджеров.

Онлайн-день — 17 ноября. Более 2000 участников, 100+ докладов и мастер-классов. Партнёры — VK, Avito Tech, Сбер, Magnit Tech, ИТ-холдинг Т1, UIS, Лемана Тех, UX Rocket и другие компании.

Среди спикеров:

  • Роман Бунин (Nebius): как измерить внедрение ИИ в большой компании
  • Денис Пехтерев (Т-Банк): ИИ-операционная система руководителя из 17 ролей и 13 процедур
  • Радослав Нейчев (Яндекс): рабочие сценарии для агентов на открытом стеке, без платных подписок
  • Сергей Бажин (ИТ-холдинг Т1): агентный кодинг на десятки тысяч строк без ручной проверки
  • Анна Ставнийчук (МГУ): почему измеренный эффект эксперимента может уменьшаться, если метрику размечает языковая модель

Отдельный блок программы посвящён доверию к результатам ИИ. Участники разберут, как тестировать ИИ-фичи с непредсказуемыми ответами, проверять работу агентов, выполняющих аналитические задачи, и готовить для них контекст — выстраивать семантический слой, оценивать полноту и качество информации. Маркетологи узнают, как измерять присутствие бренда в ответах языковых моделей в рамках GEO.

Между докладами — нетворкинг, карьерные консультации и активности на стендах партнёров.

Место: Москва, кластер «Ломоносов» МГУ, Раменский бульвар, 1.

Билеты и регистрация на сайте.

Автор:
Анна Ланская
Общество
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