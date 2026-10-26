Где ИИ в аналитике уже работает, а где подводит — разберут на Матемаркетинге’26

Онлайн-день — 17 ноября. Более 2000 участников, 100+ докладов и мастер-классов. Партнёры — VK, Avito Tech, Сбер, Magnit Tech, ИТ-холдинг Т1, UIS, Лемана Тех, UX Rocket и другие компании.
Среди спикеров:
- Роман Бунин (Nebius): как измерить внедрение ИИ в большой компании
- Денис Пехтерев (Т-Банк): ИИ-операционная система руководителя из 17 ролей и 13 процедур
- Радослав Нейчев (Яндекс): рабочие сценарии для агентов на открытом стеке, без платных подписок
- Сергей Бажин (ИТ-холдинг Т1): агентный кодинг на десятки тысяч строк без ручной проверки
- Анна Ставнийчук (МГУ): почему измеренный эффект эксперимента может уменьшаться, если метрику размечает языковая модель
Отдельный блок программы посвящён доверию к результатам ИИ. Участники разберут, как тестировать ИИ-фичи с непредсказуемыми ответами, проверять работу агентов, выполняющих аналитические задачи, и готовить для них контекст — выстраивать семантический слой, оценивать полноту и качество информации. Маркетологи узнают, как измерять присутствие бренда в ответах языковых моделей в рамках GEO.
Между докладами — нетворкинг, карьерные консультации и активности на стендах партнёров.
Место: Москва, кластер «Ломоносов» МГУ, Раменский бульвар, 1.
Билеты и регистрация на сайте.