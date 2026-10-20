25 октября в Петербурге пройдет digital-тусовка "Питерские Разборки"

В Петербурге мало хороших digital-тусовок. Точнее их почти нет. Именно поэтому 25 октября мы снова устраиваем "Питерские Разборки"!

Это вечер, где можно не только послушать сильных спикеров, но и поржать над нашей индустрией, тусуясь до двух часов ночи в баре с людьми из digital.

Тема третьего выпуска: "Кто вообще читает весь этот контент?"

Будем разбирать весь путь текста: от идеи собственного медиа до поиска, SEO, GEO, нейроответов и реальной пользы для бизнеса.

В программе:

Николай Муравьёв , основатель LB Agency и автор собственных контентных проектов (например, "Сладенький редактор"), расскажет, как запустить микромедиа без большой редакции, встроить его в работу и начать на нём зарабатывать.

, основатель LB Agency и автор собственных контентных проектов (например, "Сладенький редактор"), расскажет, как запустить микромедиа без большой редакции, встроить его в работу и начать на нём зарабатывать. Роман Ковалёв , совладелец рекламного агентства "Ковалёвы" (Москва), покажет эксперименты с SEO, GEO и нейроответами: как изменился поиск, что помогает контенту попадать в выдачу AI и как измерять результат.

, совладелец рекламного агентства "Ковалёвы" (Москва), покажет эксперименты с SEO, GEO и нейроответами: как изменился поиск, что помогает контенту попадать в выдачу AI и как измерять результат. Алексей Вишнёв, совладелец агентства Digital Strategy (Москва), выступит со стендапом "Люди, которые делают интернет". Наконец-то профессиональная рефлексия в правильном формате.

А дальше на панель выйдут Николай Муравьёв и Роман Ковалёв, а к ним присоединятся Алексей Паньшин из "Паньшин Групп" (Краснодар) и Николай Баскаков, директор по развитию пивоваренной компании khoffner (Санкт-Петербург). Будет крутейший диалог о борьбе за внимание с разных сторон: агентство, медиа, продвижение и реальный потребительский бизнес.

После программы выключаем проектор и остаёмся в баре. В Петербурге редко удаётся собрать в одном месте 60 специалистов, руководителей и владельцев digital-компаний, которые пришли и за содержанием, и наконец-то нормально потусить.

В стоимость входит приветственный сет с напитками и едой. Записи и трансляции не будет. Зато это единственное известное мероприятие, где в спикера официально можно кинуть кирпич.

25 октября, 19:00–02:00

Санкт-Петербург, Бар drink drank drunk, Лиговский проспект, 50Д

Мест всего 60.

Программа и билеты: https://spbrazbor.ru/