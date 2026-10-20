Петербург перезагружает туризм: чего ждать от главного зимнего форума и почему город так манит гостей из Китая

Санкт-Петербург готовится к насыщенной зиме. Город не просто ждет гостей на праздники, но и собирается полностью переосмыслить индустрию путешествий.
С 10 по 12 декабря в Северной столице пройдет масштабный Международный туристский форум, сообщает Комитет по развитию туризма Петербурга.
Форум получил новое имя и «код»
Раньше профессионалы знали это событие как «Travel Hub. Приезжай. Зима». Теперь планку подняли — проект вырос в Петербургский международный туристский форум.
С 2018 года он уже объединил 70 тысяч участников из полусотни стран, а площадки традиционно развернутся в лучших отелях «золотого треугольника» Петербурга.
Главная тема этого года звучит загадочно — «Код туризма».
Город хочет связать воедино свою классическую красоту, современные технологии и душевный сервис.
Речь о том, чтобы турист мог в пару кликов на смартфоне купить билет, быстро заселиться в отель, вкусно поесть и получить сервис мирового уровня без лишней бюрократии.
Отели, бани и северные маршруты
Программа форума далека от скучных докладов. Здесь обсудят то, с чем путешественники сталкиваются каждый день:
- Кто к нам поедет? Главная дискуссия посвящена въездному туризму. Ждут гостей из стран СНГ, Азии и блока БРИКС.
- Премии лучшим. Назовут лучшие гостиницы по версии премии WHERETOTRAVEL HOTEL AWARDS и наградят лидеров авиаотрасли (Pulkovo Awards).
- Необычные форматы. На форуме внезапно поговорят о банном туризме — этот тренд сейчас на пике популярности.
- «Серебряное ожерелье России». Это северный ответ «Золотому кольцу» — маршрут, объединяющий 11 регионов Северо-Запада (включая Карелию, Новгород и Псков). На форуме решат, как сделать поездки по этим старинным городам еще удобнее.
Главный гость — Китай: почему это работает
Особое внимание город уделяет гостям из Поднебесной. И это взаимно: китайские путешественники уверенно держат первое место по числу зарубежных визитов в Петербург.
Большую роль здесь сыграли два фактора: запуск единых электронных виз в Россию и расширение прямых авиарейсов между Пулково и крупными городами Китая (Пекином, Шанхаем, Чэнду).
Связи двух стран выходят далеко за рамки простых экскурсий:
- Китай — главный торговый партнер Петербурга. В городе открыто уже более 800 китайских компаний.
- Вузы Северной столицы стали вторым домом для 12,5 тысяч студентов из КНР. За последние 10 лет их число выросло в 3,5 раза.
- Впереди еще больше совместных проектов: 2026 и 2027 годы официально объявлены перекрестными Годами образования двух стран.
Мосты в праздничной подсветке
Дружбу решено отметить красиво. 20 октября Дворцовый и Троицкий мосты, а также городская телебашня озарятся цветами российского и китайского флагов.
Поводом стала 31-я встреча глав правительств двух стран и заседание совместной комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое накануне прошло в Политехе Петра Великого.
Петербург меняется. Город сохраняет статус европейской культурной столицы, но при этом уверенно открывает двери для гостей со всего мира, предлагая новые маршруты, удобные сервисы и искреннее гостеприимство.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург провел Год культуры и чем удивит зимой.