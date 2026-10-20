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Петербург перезагружает туризм: чего ждать от главного зимнего форума и почему город так манит гостей из Китая

Опубликовано: 20 октября 2026 11:47
 Проверено редакцией
Петербург перезагружает туризм: чего ждать от главного зимнего форума и почему город так манит гостей из Китая
Петербург перезагружает туризм: чего ждать от главного зимнего форума и почему город так манит гостей из Китая
Global Look Press / Maksim Konstantinov
С 10 по 12 декабря в Северной столице пройдет масштабный форум, посвященный туризму.

Санкт-Петербург готовится к насыщенной зиме. Город не просто ждет гостей на праздники, но и собирается полностью переосмыслить индустрию путешествий.

С 10 по 12 декабря в Северной столице пройдет масштабный Международный туристский форум, сообщает Комитет по развитию туризма Петербурга.

Форум получил новое имя и «код»

Раньше профессионалы знали это событие как «Travel Hub. Приезжай. Зима». Теперь планку подняли — проект вырос в Петербургский международный туристский форум.

С 2018 года он уже объединил 70 тысяч участников из полусотни стран, а площадки традиционно развернутся в лучших отелях «золотого треугольника» Петербурга.

Главная тема этого года звучит загадочно — «Код туризма».

Город хочет связать воедино свою классическую красоту, современные технологии и душевный сервис.

Речь о том, чтобы турист мог в пару кликов на смартфоне купить билет, быстро заселиться в отель, вкусно поесть и получить сервис мирового уровня без лишней бюрократии.

Отели, бани и северные маршруты

Программа форума далека от скучных докладов. Здесь обсудят то, с чем путешественники сталкиваются каждый день:

  • Кто к нам поедет? Главная дискуссия посвящена въездному туризму. Ждут гостей из стран СНГ, Азии и блока БРИКС.
  • Премии лучшим. Назовут лучшие гостиницы по версии премии WHERETOTRAVEL HOTEL AWARDS и наградят лидеров авиаотрасли (Pulkovo Awards).
  • Необычные форматы. На форуме внезапно поговорят о банном туризме — этот тренд сейчас на пике популярности.
  • «Серебряное ожерелье России». Это северный ответ «Золотому кольцу» — маршрут, объединяющий 11 регионов Северо-Запада (включая Карелию, Новгород и Псков). На форуме решат, как сделать поездки по этим старинным городам еще удобнее.

Главный гость — Китай: почему это работает

Особое внимание город уделяет гостям из Поднебесной. И это взаимно: китайские путешественники уверенно держат первое место по числу зарубежных визитов в Петербург.

Большую роль здесь сыграли два фактора: запуск единых электронных виз в Россию и расширение прямых авиарейсов между Пулково и крупными городами Китая (Пекином, Шанхаем, Чэнду).

Связи двух стран выходят далеко за рамки простых экскурсий:

  • Китай — главный торговый партнер Петербурга. В городе открыто уже более 800 китайских компаний.
  • Вузы Северной столицы стали вторым домом для 12,5 тысяч студентов из КНР. За последние 10 лет их число выросло в 3,5 раза.
  • Впереди еще больше совместных проектов: 2026 и 2027 годы официально объявлены перекрестными Годами образования двух стран.

Мосты в праздничной подсветке

Дружбу решено отметить красиво. 20 октября Дворцовый и Троицкий мосты, а также городская телебашня озарятся цветами российского и китайского флагов.

Поводом стала 31-я встреча глав правительств двух стран и заседание совместной комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое накануне прошло в Политехе Петра Великого.

Петербург меняется. Город сохраняет статус европейской культурной столицы, но при этом уверенно открывает двери для гостей со всего мира, предлагая новые маршруты, удобные сервисы и искреннее гостеприимство.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург провел Год культуры и чем удивит зимой.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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