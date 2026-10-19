Больше чем музей: как Петербург провел Год культуры и чем удивит зимой

Этот год в Петербурге получился особенным: классика звучала прямо в метро, на киностудию «Ленфильм» вернулась жизнь, а на улицы вышли миллионы зрителей.

4 миллиона зрителей и оркестр в метро

Всего за год запланировали больше 230 крупных событий. Около 190 уже прошли, их посетили 4 миллиона человек, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Самыми шумными стали привычные летние фестивали под открытым небом: «Классика на Дворцовой» и «Опера — всем». Туда мог прийти абсолютно любой прохожий и бесплатно послушать лучших солистов.

Но были и неожиданные форматы. Впереди 120-летний юбилей композитора Дмитрия Шостаковича (город отметит его в 2026 году).

Праздновать начали заранее. На станции метро «Владимирская» прямо посреди пассажиров сел симфонический оркестр и сыграл его произведения. Музыка в прямом смысле спустилась к людям.

Еще один хит — акция «Культурный блокнот» к 323-летию города. Раздавали яркие блокноты с символикой Петербурга. Идея так понравилась людям, что ее подхватили в других регионах страны.

Ремонт Петропавловки: такого не делали со времен Екатерины II

Главная забота города — сохранить историю. Прямо сейчас идет уникальная реставрация гранитных стен Петропавловской крепости.

А со следующего года музеи получат специальные городские субсидии. На эти деньги фонды смогут докупать редкие экспонаты и восстанавливать утраченные коллекции.

Музеи без границ: от Парка Победы до Мариуполя

Память о блокаде Ленинграда выходит далеко за пределы одного здания в Соляном переулке.

В Московском парке Победы отреставрировали старый Шахматный павильон. Теперь там открыт новый филиал Музея обороны и блокады.

Филиалы музея появились и в других уголках: в поселке Дедовичи Псковской области (партизанский край, откуда в блокадный город везли обозы с едой) и в Мариуполе.

Сам Мариуполь — город-побратим Петербурга. Наши строители помогли восстановить там здание драматического театра. В сентябре труппа уже приехала на гастроли в Северную столицу и сыграла спектакли при полных залах.

«Ленфильм» возвращается в игру

Старейшая киностудия страны переживала не лучшие времена, но теперь перешла под крыло города. Цель — не просто сохранить съемочные павильоны, а снова снимать там современное кино.

Первые результаты уже видны. Летом киностудия запустила международный кинофестиваль «Огни большого города». В Петербург привезли около 100 фильмов из 15 стран мира.

Что дальше: визит в Китай и шоу на Дворцовой

Год культуры еще не закончился:

Дни Петербурга в Китае. В конце октября наши музыканты и артисты едут в Поднебесную знакомить местных зрителей с русской культурой.

Финал на Дворцовой площади. 5 и 6 декабря петербуржцев ждет главное зрелище — мультимедийный спектакль «Петербург. Здесь остаются имена». Фасад Главного штаба станет гигантским экраном.

С помощью света, музыки и 3D-графики расскажут о великих людях города — Ломоносове, Гумилеве, Мандельштаме, Лихачеве и Шостаковиче.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург готовится к важной встрече с Китаем.