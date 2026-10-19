От студентов до мостов: Петербург готовится к важной встрече с Китаем

Сегодня в Петербурге прошло 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Встреча состоялась в Политехническом университете Петра Великого.
Ее провели вице-премьер России Татьяна Голикова и член Госсовета КНР Шэнь Ицинь, сообщает Смольный.
Повод серьезный: впереди — 31-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Она пройдет в Петербурге 21 октября. Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян обсудят торговлю, промышленность, энергетику, транспорт и образование.
Зачем нужна эта комиссия
Комиссия занимается не политикой в привычном смысле, а тем, что касается людей. Это образование, наука, культура, молодежные обмены, здравоохранение и другие гуманитарные направления.
Татьяна Голикова назвала заседание важным этапом перед встречей премьеров. По ее словам, договоренности должны помочь выполнить задачи, поставленные на высшем уровне, и укрепить связи России и Китая.
Китай в жизни Петербурга
Для Петербурга Китай давно не просто зарубежный партнер. Губернатор Александр Беглов напомнил: город сотрудничает с шестью городами и регионами КНР.
Китай остается крупнейшим торговым партнером Петербурга. В городе работают более 800 китайских компаний. Кроме того, китайские туристы занимают первое место по числу иностранных гостей, приезжающих в Северную столицу.
Проще говоря, связи касаются не только официальных визитов. Это бизнес, работа, учеба и туризм.
Годы образования
Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили 2026 и 2027 годы перекрестными Годами образования России и Китая. Инициатива стартовала 20 мая 2026 года в Пекине.
В план мероприятий вошло более 100 проектов. Они касаются университетов, научных исследований, языков, культуры и молодежных обменов.
Беглов заявил, что Петербург готов расширять совместную подготовку специалистов и открывать новые возможности для молодых ученых.
Город подсветят в цветах двух флагов
В честь встречи премьеров Петербург подготовил и символический жест. 20 октября телебашню, Дворцовый и Троицкий мосты подсветят в цветах флагов России и Китая.
Так город подчеркнет статус площадки для российско-китайского диалога. А для жителей и гостей Петербурга это будет еще одним поводом увидеть знакомые достопримечательности в необычном оформлении.
Ранее «Городовой» рассказывал, чем Петербург будет удивлять миллионы туристов.