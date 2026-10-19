От студентов до мостов: Петербург готовится к важной встрече с Китаем

Петербург снова стал площадкой для важного диалога.

Сегодня в Петербурге прошло 27-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Встреча состоялась в Политехническом университете Петра Великого.

Ее провели вице-премьер России Татьяна Голикова и член Госсовета КНР Шэнь Ицинь, сообщает Смольный.

Повод серьезный: впереди — 31-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Она пройдет в Петербурге 21 октября. Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян обсудят торговлю, промышленность, энергетику, транспорт и образование.

Зачем нужна эта комиссия

Комиссия занимается не политикой в привычном смысле, а тем, что касается людей. Это образование, наука, культура, молодежные обмены, здравоохранение и другие гуманитарные направления.

Татьяна Голикова назвала заседание важным этапом перед встречей премьеров. По ее словам, договоренности должны помочь выполнить задачи, поставленные на высшем уровне, и укрепить связи России и Китая.

Китай в жизни Петербурга

Для Петербурга Китай давно не просто зарубежный партнер. Губернатор Александр Беглов напомнил: город сотрудничает с шестью городами и регионами КНР.

Китай остается крупнейшим торговым партнером Петербурга. В городе работают более 800 китайских компаний. Кроме того, китайские туристы занимают первое место по числу иностранных гостей, приезжающих в Северную столицу.

Проще говоря, связи касаются не только официальных визитов. Это бизнес, работа, учеба и туризм.

Годы образования

Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили 2026 и 2027 годы перекрестными Годами образования России и Китая. Инициатива стартовала 20 мая 2026 года в Пекине.

В план мероприятий вошло более 100 проектов. Они касаются университетов, научных исследований, языков, культуры и молодежных обменов.

Беглов заявил, что Петербург готов расширять совместную подготовку специалистов и открывать новые возможности для молодых ученых.

Город подсветят в цветах двух флагов

В честь встречи премьеров Петербург подготовил и символический жест. 20 октября телебашню, Дворцовый и Троицкий мосты подсветят в цветах флагов России и Китая.

Так город подчеркнет статус площадки для российско-китайского диалога. А для жителей и гостей Петербурга это будет еще одним поводом увидеть знакомые достопримечательности в необычном оформлении.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем Петербург будет удивлять миллионы туристов.