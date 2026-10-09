28 языков, жестовая речь и искусственный интеллект: чем Петербург будет удивлять миллионы туристов

Именно в Северной столице работает старейшая в стране школа экскурсоводов.

Санкт-Петербург — это не просто главный музей под открытым небом. Это еще и признанная столица российских гидов. Только за прошедшее лето город принял больше 6 миллионов гостей.

Именно в Петербурге работает старейшая в стране школа экскурсоводов, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

И именно здесь прошел II Всероссийский форум гидов и музейщиков. Специалисты со всей страны собрались, чтобы понять: как делать экскурсии интересными для современного человека.

Нейросети вместо старых методичек

Сегодня гид — это не просто человек с зонтиком и громкоговорителем. Индустрия меняется. На форуме профи обсуждали, как внедрять в работу искусственный интеллект.

Нейросети уже помогают экскурсоводам:

Быстро находить редкие исторические факты.

Придумывать необычные авторские маршруты за пару минут.

Создавать персональные аудиогиды под запросы конкретного туриста.

Туризм, доступный каждому

Петербуржцы активно развивают инклюзивное направление. Путешествовать должны все, независимо от физических возможностей.

Сегодня в Петербурге уже 19 гидов проводят экскурсии на жестовом языке. Для слабовидящих туристов в городе создают тактильные макеты памятников — их можно изучать на ощупь.

С иностранными гостями тоже проблем нет. Петербургские гиды говорят на 28 языках — от английского и китайского до редких диалектов. Это лучший показатель в России.

Особый подход к сложным темам

Отдельный блок форума посвятили патриотическим маршрутам. Эксперты проводили мастер-классы и делились опытом.

Главный акцент сделали на работе с военными и их семьями. Гидам объясняли нюансы психологии: как правильно выстроить диалог, проявить чуткость и сделать отдых для таких гостей максимально комфортным.

Зачем всё это нужно?

Туризм приносит реальные деньги в бюджет и создает рабочие места. В России сейчас действует нацпроект «Туризм и гостеприимство». Его цель — сделать поездки по стране удобными, современными и интересными.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему на ноябрьские праздники россияне выбирают Петербург.