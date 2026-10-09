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28 языков, жестовая речь и искусственный интеллект: чем Петербург будет удивлять миллионы туристов

Опубликовано: 9 октября 2026 23:39
 Проверено редакцией
28 языков, жестовая речь и искусственный интеллект: чем Петербург будет удивлять миллионы туристов
28 языков, жестовая речь и искусственный интеллект: чем Петербург будет удивлять миллионы туристов
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Именно в Северной столице работает старейшая в стране школа экскурсоводов.

Санкт-Петербург — это не просто главный музей под открытым небом. Это еще и признанная столица российских гидов. Только за прошедшее лето город принял больше 6 миллионов гостей.

Именно в Петербурге работает старейшая в стране школа экскурсоводов, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

И именно здесь прошел II Всероссийский форум гидов и музейщиков. Специалисты со всей страны собрались, чтобы понять: как делать экскурсии интересными для современного человека.

Нейросети вместо старых методичек

Сегодня гид — это не просто человек с зонтиком и громкоговорителем. Индустрия меняется. На форуме профи обсуждали, как внедрять в работу искусственный интеллект.

Нейросети уже помогают экскурсоводам:

  • Быстро находить редкие исторические факты.
  • Придумывать необычные авторские маршруты за пару минут.
  • Создавать персональные аудиогиды под запросы конкретного туриста.

Туризм, доступный каждому

Петербуржцы активно развивают инклюзивное направление. Путешествовать должны все, независимо от физических возможностей.

Сегодня в Петербурге уже 19 гидов проводят экскурсии на жестовом языке. Для слабовидящих туристов в городе создают тактильные макеты памятников — их можно изучать на ощупь.

С иностранными гостями тоже проблем нет. Петербургские гиды говорят на 28 языках — от английского и китайского до редких диалектов. Это лучший показатель в России.

Особый подход к сложным темам

Отдельный блок форума посвятили патриотическим маршрутам. Эксперты проводили мастер-классы и делились опытом.

Главный акцент сделали на работе с военными и их семьями. Гидам объясняли нюансы психологии: как правильно выстроить диалог, проявить чуткость и сделать отдых для таких гостей максимально комфортным.

Зачем всё это нужно?

Туризм приносит реальные деньги в бюджет и создает рабочие места. В России сейчас действует нацпроект «Туризм и гостеприимство». Его цель — сделать поездки по стране удобными, современными и интересными.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему на ноябрьские праздники россияне выбирают Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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