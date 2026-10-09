28 языков, жестовая речь и искусственный интеллект: чем Петербург будет удивлять миллионы туристов

Санкт-Петербург — это не просто главный музей под открытым небом. Это еще и признанная столица российских гидов. Только за прошедшее лето город принял больше 6 миллионов гостей.
Именно в Петербурге работает старейшая в стране школа экскурсоводов, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
И именно здесь прошел II Всероссийский форум гидов и музейщиков. Специалисты со всей страны собрались, чтобы понять: как делать экскурсии интересными для современного человека.
Нейросети вместо старых методичек
Сегодня гид — это не просто человек с зонтиком и громкоговорителем. Индустрия меняется. На форуме профи обсуждали, как внедрять в работу искусственный интеллект.
Нейросети уже помогают экскурсоводам:
- Быстро находить редкие исторические факты.
- Придумывать необычные авторские маршруты за пару минут.
- Создавать персональные аудиогиды под запросы конкретного туриста.
Туризм, доступный каждому
Петербуржцы активно развивают инклюзивное направление. Путешествовать должны все, независимо от физических возможностей.
Сегодня в Петербурге уже 19 гидов проводят экскурсии на жестовом языке. Для слабовидящих туристов в городе создают тактильные макеты памятников — их можно изучать на ощупь.
С иностранными гостями тоже проблем нет. Петербургские гиды говорят на 28 языках — от английского и китайского до редких диалектов. Это лучший показатель в России.
Особый подход к сложным темам
Отдельный блок форума посвятили патриотическим маршрутам. Эксперты проводили мастер-классы и делились опытом.
Главный акцент сделали на работе с военными и их семьями. Гидам объясняли нюансы психологии: как правильно выстроить диалог, проявить чуткость и сделать отдых для таких гостей максимально комфортным.
Зачем всё это нужно?
Туризм приносит реальные деньги в бюджет и создает рабочие места. В России сейчас действует нацпроект «Туризм и гостеприимство». Его цель — сделать поездки по стране удобными, современными и интересными.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему на ноябрьские праздники россияне выбирают Петербург.