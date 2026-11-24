Петербург ждет неприятный погодный сюрприз — МЧС срочно предупредило горожан
Синоптики и спасатели бьют тревогу: во вторник, 24 ноября, погода в Северной столице заметно испортится. МЧС выпустило экстренное предупреждение — на фоне осадков и гололедицы риск происшествий на дорогах и тротуарах серьёзно растёт.
Прогноз синоптиков: снег и скользкие улицы
По данным Северо‑Западного УГМС, в течение суток в Петербурге ожидаются осадки — снег и мокрый снег. Из‑за перепадов температуры на дорогах и тротуарах быстро образуется гололедица, а значит, даже привычные маршруты станут коварнее.
Спасатели подчёркивают: ситуация требует повышенного внимания от всех участников движения.
Как вести себя в непогоду: простые правила безопасности
- водителям — держать увеличенную дистанцию, не торопиться и избегать резких манёвров: на скользкой дороге тормозной путь заметно длиннее;
- пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой и не спешить: на обледенелых участках даже шаг может стать рискованным;
- всем — закладывать больше времени на дорогу: из‑за сложных условий транспорт будет двигаться медленнее, а переходы — требовать особой осторожности;
- при плохой видимости — не полагаться только на «привычку»: даже знакомые перекрёстки в снегопад становятся непредсказуемыми.
Непогода любит заставать врасплох, но пара простых привычек заметно снижает риски — и день остаётся под контролем.
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