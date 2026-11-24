Приметы на 25 ноября: чем нужно накормить мужа в этот день, чтобы он стал заботливым

25 ноября наступает день памяти Иоанна Милостивого, которого в народе прозвали Иваном Снежным.

Дата связана с патриархом Александрийским, прославившимся заботой о бедных. На Руси к этому времени заканчивались свадебные недели, а люди следили за погодой и соблюдали особые запреты. Вот что важно знать об этом дне.

Вспомните добрые дела

Иоанн жил в Александрии в VI–VII веках. Потеряв семью, он вел скромную жизнь и помогал нуждающимся. Народ избрал его патриархом, и первым делом он раздал имущество нищим, давал приют беднякам и выкупал пленных. За это его и назвали Милостивым. Не отказывайте в помощи тем, кто просит, — считалось, что скупость в этот день обернется проблемами.

Отложите важные решения

На Ивана Снежного не планировали переезд: верили, что на новом месте жизнь не сложится. Не принимайте серьезных решений — последствия могут оказаться неудачными. Не пересаживайте комнатные цветы: они засохнут. И не готовьте острых блюд, чтобы не злить мужа. Девушкам, мечтающим о замужестве, не стоит проводить весь день в женской компании.

Понаблюдайте за погодой

Если 25 ноября выпал снег или пошел дождь, оттепель продержится до Введения. Утренний дождь предвещает сырую погоду до февраля. Низкие облака сулят скорые морозы, а стайки воробьев, перелетающие с места на место, — сильный ветер. Ранние холода говорят о том, что весна придет рано.