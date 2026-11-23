Невероятно вкусные тефтели

Этот рецепт приготовления тефтелей гарантирует высокие вкусовые качества, которые оценят как дети, так и взрослые благодаря нежной текстуре и сочности блюда.

Высокая питательная ценность позволяет подавать блюдо как самостоятельную позицию, однако рекомендуется готовить увеличенный объем порций ввиду высокого спроса со стороны потребителей.

Ингредиенты:

500 г мясного фарша,

2 луковицы,

1/2 стакана томатной пасты или неострого кетчупа,

200 г сыра,

1 яйцо,

1 ст. л. сахара,

соль и перец по вкусу.

Технология приготовления:

Отварите рис до полуготовности, смешайте с фаршем, половиной тертого сыра, яйцом и специями. Сформируйте тефтели, обжарьте их на растительном масле и разместите в форме для запекания.

Для соуса: обжарьте измельченный лук, добавьте томатную основу, сахар и специи. После кратковременного кипячения залейте полученной смесью тефтели.

Запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 20 минут, затем добавьте оставшийся сыр и доведите до готовности в течение еще 10 минут. Желаем приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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