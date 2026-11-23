Готовлю тефтели по-новому – получаю бурные овации семьи: вкусно и быстро
Этот рецепт приготовления тефтелей гарантирует высокие вкусовые качества, которые оценят как дети, так и взрослые благодаря нежной текстуре и сочности блюда.
Высокая питательная ценность позволяет подавать блюдо как самостоятельную позицию, однако рекомендуется готовить увеличенный объем порций ввиду высокого спроса со стороны потребителей.
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша,
- 2 луковицы,
- 1/2 стакана томатной пасты или неострого кетчупа,
- 200 г сыра,
- 1 яйцо,
- 1 ст. л. сахара,
- соль и перец по вкусу.
Технология приготовления:
Отварите рис до полуготовности, смешайте с фаршем, половиной тертого сыра, яйцом и специями. Сформируйте тефтели, обжарьте их на растительном масле и разместите в форме для запекания.
Для соуса: обжарьте измельченный лук, добавьте томатную основу, сахар и специи. После кратковременного кипячения залейте полученной смесью тефтели.
Запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 20 минут, затем добавьте оставшийся сыр и доведите до готовности в течение еще 10 минут. Желаем приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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