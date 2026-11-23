Садоводы поголовно возвращают на огороды забытый овощ из 80-х: слаще мёда, урожайный и растёт как на дрожжах

Особенности выращивания пастернака - забытый овощ из СССР

В Советском Союзе этот овощ активно высаживали на участке наравне с картошкой или морковью, но теперь его семена найти невероятно сложно. Корнеплод имеет невзрачную кожицу, но под ней скрывается ароматная, сладкая мякоть. Также у культуры есть некая особенность, о которой следует узнать заранее.

О каком овоще идет речь

Забытый овощ - это пастернак, который напоминает белую морковь. В его вкусе присутствуют нотки моркови, сельдерея и петрушки. Корнеплод можно добавлять в супы, тушить, запекать, а также делать пюре. От запекания вкус пастернака становится особенно сладким.

Почему его стоит начать выращивать в новом сезоне

Пастернак относится к холодостойким культурам, поэтому он переносит заморозки, любые похолодания весной и осенью. Если собрать урожай глубокой осенью, то корнеплоды получатся более сладкими.

Что нужно делать для получения крупных корнеплодов

Большое значение при выращивании пастернака имеет почва. Она должна быть рыхлой, без камней и прочего мусора. Полив пастернака нужно осуществлять только при отсутствии дождей. Посев семян лучше всего начинать ранней весной, сообщает vluki.ru.

Какая ошибка может оставить без урожая

Семена пастернака быстро теряют всхожесть, поэтому их не стоит хранить на протяжении нескольких лет. Всходы от нормальных семян появляются примерно через 3 недели, поэтому придется подождать.

Рекомендация

Стоит присмотреться к следующим сортам:

Кулинар;

Гладиатор;

Крупный;

Петрик;

Лучший из всех.

Фото: Сгенерировано ИИ

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