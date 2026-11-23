8 сосисок да стакан сухарей — готовлю вкуснейший завтрак по кулинарной книге 1955 года
А в книге «Кулинария» 1995 года есть рецепт с сосисками с хрустящей панировкой. На готовку уйдет не больше 10 минут, блюдо получится намного интереснее – и всего-то надо немного адаптировать рецепт.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- молочные или сливочные сосиски – 8 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- пшеничная мука – 3-4 ст. л.;
- панировочные сухари;
- соль;
- черный перец (или паприка);
- растительное масло.
Способ приготовления
Сосиски очистите от оболочек и высушите. Возьмите 3 емкости – для муки, для панировочных сухарей и для яиц, которые предварительно взбейте с солью. Возьмите сосиску и обваляйте ее в муке, затем – в яйце, после чего покройте сухарями. Также можно повторно обвалять сосиску в яйце, после чего – в панировке.
Разогрейте на сковороде масло, выложите сосиски и обжаривайте их на умеренном огне – по 2 минуты с каждой стороны до золотистости. После жарки выложите сосиски на бумажное полотенце – оно впитает излишки жира.
И еще 2 совета:
- Не заполняйте сковороду до отказа – между сосисками должно оставаться пространство.
- Не жарьте на самом большом огне – в противном случае сухари тут же подгорят.
Подавать сосиски можно с зеленым горошком, кетчупом или горчицей.