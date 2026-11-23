Отдых с комфортом на природе: какие интересные глэмпинги есть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Где природа встречается с комфортом

Глэмпинг давно перестал быть экзотикой: теперь можно отдохнуть на природе, не жертвуя удобствами, — от домиков у лесных озёр до необычных номеров на крыше городской высотки. В Петербурге и Ленобласти выбор таких мест заметно вырос, и каждый вариант предлагает свой сценарий отдыха.

Deep Lake House: тишина у лесного озера

Глэмпинг находится в Выборгском районе Ленобласти, на берегу озера Глубокое — примерно в 1,5 часах езды от Петербурга. Здесь установлены шесть А‑фрейм домиков‑шалашей, скрытых среди хвойных деревьев. Каждый дом площадью 40 м² разделён на два уровня: наверху — спальное место, внизу — гостиная с раскладным диваном и кухонная зона.

У каждого домика есть собственная тропинка к озеру, а на террасе установлена горячая купель с водой 38–40 °C. Внутри — электричество, санузел с душем, Wi‑Fi, посуда и постельное бельё, плюс к размещению допускают питомцев.

Eco-Lake: панорамные купола у Судаковского озера

Глэмпинг открылся весной 2024 года на первой линии озера Судаковское в Приозерском районе — 118‑й км Новоприозерского шоссе. Главный формат — геокупола с панорамным остеклением, тёплыми полами и ортопедическими матрасами.

Фишка места — возможность встретить закат в горячей цитрусовой купели с видом на водную гладь. Вокруг сосновый бор, создающий ощущение дикой природы, но без потери комфорта. Доехать можно на машине или на электричке до Приозерска, а оттуда за 15 минут на местном такси.

Forest Lake: премиальный отдых в сосновом лесу

Эта площадка в Выборгском районе расположена в 50 км от КАД по трассе «Скандинавия», возле посёлка Первомайское. Закрытая территория вокруг внутреннего озера с концепцией премиального отдыха и полноценным отельным сервисом.

Гостям предлагают на выбор полусферы с панорамными видами, зеркальные дома, смарт‑дома с зоной барбекю и большие лоджи. На территории работают ресторан, спа-комплекс, бочки фурако, баня и чай из самовара. Досуг тоже продуман: пешие и веломаршруты, а также катание на лодке по озеру Высоцкое.

«Скайфолл»: глэмпинг на крыше в центре города

Уникальный сити‑глэмпинг находится на крыше бизнес‑центра «Лениздат» на набережной Фонтанки, 59В. Юниты с зеркальными фасадами оснащены системой «умный дом», климат‑контролем, эргономичными кроватями и домашними кинотеатрами.

Гостям доступны парные из натурального дерева с безопасными печами и тёплые купели под открытым небом. Отдельный плюс — виды на Исаакиевский собор, Адмиралтейство и «Лахта Центр». Обратите внимание: площадка доступна только для гостей старше 18 лет.

Как выбрать свой формат глэмпинга: простые советы

определитесь с приоритетом: если хочется тишины и природы — выбирайте площадки у озёр, если городских впечатлений — «Скайфолл» на крыше;

проверьте сезонность: зимой уточняйте работу купелей и отопления, летом — наличие тени и комаров;

бронируйте заранее: популярные домики и купола разбирают за несколько недель, особенно на выходные;

уточняйте правила по питомцам и детям заранее — у площадок они отличаются;

смотрите на транспортную доступность: для мест без авто, как Eco-Lake, уточняйте, как добраться от ближайшей электрички.

Глэмпинг в Петербурге и Ленобласти — это удачный баланс между приключением и комфортом: природа остаётся настоящей, а удобства — городскими. Главное — заранее решить, какой сценарий отдыха ближе: тихое утро у озера с купелью или вечер на крыше с видом на вечерний город.

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