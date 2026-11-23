В ноябре мажу забор «чёрным золотом» по шведскому методу — дерево крепкое на века, не боится дождя и снега

Чтобы обновить деревянный забор и сохранить на поверхности рисунок, воспользуйтесь необычным составом из Швеции – «Черным золотом»: им обрабатывают уличные деревянные заборы, и результат весьма удачный.

«Черное золото» - это пигментированный сосновый деготь для внешней обработки древесины. В составе могут быть растворитель и льняное масло. В результате дерево выглядит изысканно и в то же время неброско: вскоре поверхность приобретет матовый цвет, а рисунок волокон никуда не сотрется.

Подготовка

Уберите со стен отслаивающееся покрытие, пыль и грязь. Если у вас появилась плесень, устраните ее подходящим очистителем и подождите, пока дерево не высохнет. Не наносите деготь поверх пленки лака или краски, поскольку он впитывается в древесину.

Как работать с составом

Хорошо перемешайте массу в баночке, поскольку черный пигмент накапливается на дне. Время от времени перемешивайте состав.

Возьмите широкую кисть и намажьте средство вдоль волокон. Каждую доску обрабатывайте полностью – так переходов цвета не будет. Торцы обрабатывайте тщательно. Наносите состав на каждую доску дважды: второй слой – после высыхания первого.