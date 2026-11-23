Роскачество проверило масло: не все марки оказались настоящими — почему знакомое название на упаковке ничего не гарантирует

На какие детали стоит смотреть прямо у прилавка

Не всё масло одинаково полезно — эксперты не раз проверяли популярные марки и находили нарушения. При этом среди образцов есть и те, что уверенно держат планку качества.

Какие марки хвалили эксперты

По итогам исследований 2016 и 2018 годов из 74 проверенных марок жирностью 82,5% высокую оценку получили 22. В их числе — «Асеньевская ферма», «Братья Чебурашкины», «Брест‑Литовск», «Волгородские традиции», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Рузское», «Савушкин», «Тысяча озёр» и другие.

В 2020 году повторную проверку прошли семь популярных марок: «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зелёное» — они соответствовали повышенным требованиям.

Знак качества получили «Рузское», «Ферма» и Lattesco. Важно помнить: оценки относятся к конкретным образцам и годам, а не ко всем выпускам марки.

Что находили в проверках

В 2016 году у пяти марок выявили замену молочного жира растительными компонентами, но в исследовании 2018 года среди десяти проверенных производителей таких нарушений не обнаружили.

В 2022 году в недорогом сегменте растительные жиры нашли у десяти из 20 марок, включая «Вологодские традиции» — её легко спутать с «Волгородскими традициями» из ранних списков.

Также в одном из образцов зафиксировали превышение дрожжей и плесени, хотя заменителей жира не было, передает источник.

Как выбирать масло без лишних рисков: простые подсказки

смотрите состав: в настоящем сливочном масле должны быть только сливки или молоко, без намёков на растительные жиры;

проверяйте жирность: у традиционного масла она обычно 82,5%, у крестьянского — 72,5%;

избегайте надписей «молокосодержащий продукт» и «спред» — это уже не сливочное масло;

берите продукт из холодильной витрины и проверяйте срок годности и целостность упаковки;

не полагайтесь только на название: похожие наименования могут сильно отличаться по качеству и результатам проверок.

Результаты исследований — полезный ориентир, но не гарантия для каждой пачки на полке. Лучший подход — сочетать доверие к проверенным маркам с внимательным чтением этикетки: тогда и вкус, и безопасность будут на уровне.

Обратите внимание! Данный материал не является рекламой или антирекламой товаров и брендов!

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