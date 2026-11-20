Почему страх бедности не уходит даже при хорошем доходе — объяснила психолог
Иногда даже солидные накопления не убирают внутреннее напряжение: будто вот‑вот привычный уклад станет слишком дорогим. Люди начинают закупаться впрок, надеясь таким образом вернуть себе чувство контроля.
Психолог Елена Пахомова объяснила, откуда берётся этот страх и какие шаги реально помогают его снизить.
Откуда берётся страх нехватки
Часто тревожное отношение к деньгам формируется ещё в семье: если дома постоянно экономили и готовились к худшим временам, такая установка остаётся и во взрослом возрасте — даже при стабильном доходе.
Покупки впрок становятся привычным способом «подстелить соломку»: человек заранее берёт товары, опасаясь роста цен, а общий ажиотаж только усиливает желание делать запасы.
Но, по словам психолога, это лишь временное облегчение: пока с тревогой не работают напрямую, она будет возвращаться.
Что помогает вернуть ощущение контроля
Вместо очередной закупки полезнее опираться на факты: конкретные цифры делают ситуацию понятнее и снижают неопределённость. Планирование не убирает риски полностью, но возвращает чувство управляемости — а именно его и не хватает при постоянной тревоге.
Практические шаги, чтобы снизить напряжение
- подсчитайте реальные накопления и текущие обязательства: долги и кредиты нередко усиливают беспокойство, поэтому важно видеть полную картину;
- проверьте домашние запасы: часто оказывается, что товары уже есть, и новая покупка — не необходимость, а реакция на тревогу;
- сопоставьте доходы и расходы за последние 1–3 месяца: так проще отделить реальные риски от пугающих предположений;
- расставьте приоритеты: сначала закрывайте базовые потребности, потом — необязательные траты;
- ведите простой план на 1–2 месяца вперёд: даже короткий список предстоящих платежей снижает ощущение хаоса.
Разумная бережливость — это про учёт и планирование, а не про ожидание катастрофы. Когда есть понятный план и цифры под рукой, тревога постепенно слабеет, а решения становятся спокойнее и точнее.
Ранее «Городовой» рассказывал, как хранить дрова на даче.