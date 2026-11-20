Мясо по-французски больше не готовлю, перешла на свинину по-королевски: грибы, горчица и нежное пюре — румяная красота из духовки
Отдельный гарнир не нужен: всё запекается вместе. Блюдо сытное, с румяной корочкой и сочной начинкой.
Ингредиенты
- Свинина — 500 г
- Шампиньоны — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Сметана 20% — 150 г
- Зернистая горчица — 2 ч. л.
- Твердый сыр — 100 г
- Картофель — 7 шт.
- Молоко — 80 мл
- Сливочное масло — 40 г
- Топленое масло — 1 ст. л.
- Соль, черный перец, паприка — по вкусу
Способ приготовления
Шаг 1. Подготовьте грибную прослойку. Измельчите шампиньоны и лук, обжарьте на топленом масле до румяности и полного испарения сока.
Шаг 2. Сделайте пюре. Отварите картофель до мягкости, разомните со сливочным маслом и горячим молоком. Посолите, добейтесь гладкой текстуры.
Шаг 3. Подготовьте мясо. Нарежьте свинину кусками около сантиметра, отбейте с двух сторон, приправьте солью, перцем и паприкой.
Шаг 4. Соберите форму. Смешайте сметану с горчицей. Смажьте дно формы частью соуса, уложите отбивные, сверху грибы с луком и оставшийся соус.
Шаг 5. Запеките основу. Отправьте форму в духовку при 200 градусах на 20 минут.
Шаг 6. Добавьте шапку. Посыпьте мясо тертым сыром. Теплое пюре переложите в кондитерский мешок и отсадите розочками. Верните в духовку на 15–20 минут до румяной корочки.