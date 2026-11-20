Мясо по-французски больше не готовлю, перешла на свинину по-королевски: грибы, горчица и нежное пюре — румяная красота из духовки

Запеченная свинина с грибами под сметанно-горчичным соусом и пюре из картофеля выглядит как ресторанное горячее.

Отдельный гарнир не нужен: всё запекается вместе. Блюдо сытное, с румяной корочкой и сочной начинкой.

Ингредиенты

Свинина — 500 г

Шампиньоны — 400 г

Лук — 1 шт.

Сметана 20% — 150 г

Зернистая горчица — 2 ч. л.

Твердый сыр — 100 г

Картофель — 7 шт.

Молоко — 80 мл

Сливочное масло — 40 г

Топленое масло — 1 ст. л.

Соль, черный перец, паприка — по вкусу

Способ приготовления

Шаг 1. Подготовьте грибную прослойку. Измельчите шампиньоны и лук, обжарьте на топленом масле до румяности и полного испарения сока.

Шаг 2. Сделайте пюре. Отварите картофель до мягкости, разомните со сливочным маслом и горячим молоком. Посолите, добейтесь гладкой текстуры.

Шаг 3. Подготовьте мясо. Нарежьте свинину кусками около сантиметра, отбейте с двух сторон, приправьте солью, перцем и паприкой.

Шаг 4. Соберите форму. Смешайте сметану с горчицей. Смажьте дно формы частью соуса, уложите отбивные, сверху грибы с луком и оставшийся соус.

Шаг 5. Запеките основу. Отправьте форму в духовку при 200 градусах на 20 минут.

Шаг 6. Добавьте шапку. Посыпьте мясо тертым сыром. Теплое пюре переложите в кондитерский мешок и отсадите розочками. Верните в духовку на 15–20 минут до румяной корочки.