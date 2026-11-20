Гофру под раковиной — в мусорку: сантехники выбирают другую трубу для слива — жир не скапливается, вода уходит быстрее

Какую трубу стоит установить под раковину вместо привычной гофры

Обычно под кухонной мойкой делают гофрированный слив. Его легко устанавливать и снимать, но есть и недостаток. Часто в складках скапливаются остатки еды, жир, грязь и налет. Теперь появился более удобный вариант - короткая жесткая труба из гладкого пластика.

Преимущества гладкой трубы

Внутри привычной гофры много углублений, которые постепенно загрязняются. Такое происходит даже у аккуратных хозяек. Скопление жира и остатков еды приводит не только к засору, но и неприятному запаху.

С гладкой трубой все гораздо проще. Этот материал не имеет углублений, вода и грязь не задерживаются на поверхности, а сразу уходят. Со временем жесткая конструкция не провисает, что способствует более долгому сроку службы.

Как собрать слив

Изначально происходит установка сифона, после чего замеряется расстояние до отвода канализации. Подбор трубок и переходников осуществляется в индивидуальном порядке. Трасса должна быть короткой, не иметь лишних уклонов. Любые соединения скрепляются резиновыми уплотнителями, сообщает usolie.info.

Проверка

После завершения монтажа важно проверить исправность системы. Для этого мойку наполняют водой, после чего проверяют каждое соединение. Если появились признаки протечки, то придется начинать заново.

Дополнительное преимущество

Короткая жесткая система имеет и другое преимущество - вода уходит намного тише. Это связано с отсутствием “гармошки”.

Фото: Сгенерировано ИИ

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