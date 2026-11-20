На зимний режим обслуживания в Петербурге перевели 133 стоянки для автобусов

Какие меры принимают, чтобы городской транспорт не вставал в непогоду

Город заранее готовится к снегопадам и морозам: ключевые транспортные площадки переводят на усиленный режим обслуживания, чтобы автобусы выходили на маршруты без задержек.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» заключил четыре контракта — теперь за порядком на спецплощадках будут следить подрядчики.

Что делают на площадках

На зимний режим перевели 133 специализированные площадки, где автобусы отдыхают между рейсами. Подрядчики обязаны оперативно убирать снег, бороться с гололёдом, вывозить осадки на утилизацию и чистить крыши диспетчерских.

Такой комплекс мер помогает держать территорию в порядке и не допускать сбоев в работе транспорта даже в сильные снегопады.

Дополнительные меры защиты

На 12 площадках установили систему обогрева водоотливов. Это решение призвано снизить риск образования сосулек при перепадах температур — так защищают здания и повышают безопасность рядом с объектами транспортной инфраструктуры.

Благодаря заблаговременным мерам транспортный узел города лучше подготовлен к зиме: площадки держат в порядке, а риск опасных ситуаций сводят к минимуму. Для пассажиров главный совет — учитывать погодные факторы и следить за обновлениями, тогда поездки останутся предсказуемыми даже в метель.

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