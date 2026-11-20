На зимний режим обслуживания в Петербурге перевели 133 стоянки для автобусов
Город заранее готовится к снегопадам и морозам: ключевые транспортные площадки переводят на усиленный режим обслуживания, чтобы автобусы выходили на маршруты без задержек.
СПб ГКУ «Организатор перевозок» заключил четыре контракта — теперь за порядком на спецплощадках будут следить подрядчики.
Что делают на площадках
На зимний режим перевели 133 специализированные площадки, где автобусы отдыхают между рейсами. Подрядчики обязаны оперативно убирать снег, бороться с гололёдом, вывозить осадки на утилизацию и чистить крыши диспетчерских.
Такой комплекс мер помогает держать территорию в порядке и не допускать сбоев в работе транспорта даже в сильные снегопады.
Дополнительные меры защиты
На 12 площадках установили систему обогрева водоотливов. Это решение призвано снизить риск образования сосулек при перепадах температур — так защищают здания и повышают безопасность рядом с объектами транспортной инфраструктуры.
Благодаря заблаговременным мерам транспортный узел города лучше подготовлен к зиме: площадки держат в порядке, а риск опасных ситуаций сводят к минимуму. Для пассажиров главный совет — учитывать погодные факторы и следить за обновлениями, тогда поездки останутся предсказуемыми даже в метель.
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