Не хлеб и не манка: добавляю в фарш 3 простых продукта — котлеты получаются сочными, мягкими как пух
Чтобы домашние котлеты получились действительно сочными, а не плотными и сухими, воспользуйтесь тремя лайфхаками от экспертов – жареный лук, сливки и желток вместо всего яйца.
1. Замените сырой лук обжаренным
Мелко нарежьте лук, пожарьте его на смазанной сливочным или растительным маслом сковороде до мягкости и золотистости. Затем добавьте его в фарш и перемешайте. Такой лук, в отличие от сырого, не имеет резкого запаха, а на вкус чуть сладковатый.
2. Добавьте сливки
Добавьте в фарш сливки – несколько столовых ложек на 500 г мяса. Тогда котлеты станут внутри нежными и мягкими, особенно если вы готовите их из курицы.
3. Добавьте желток, а не яйцо целиком
В желтке содержится жир, благодаря которому фарш становится нежным, а котлеты лучше держат форму.
И еще пара полезных советов:
- Котлеты должны быть одного и того же размера – это обеспечит равномерное приготовление.
- Сразу после приготовления отправьте фарш в холодильник на полчаса. Формировать котлеты из него станет намного удобнее.
Жарьте котлеты на среднем огне до румяности, а затем под крышкой доведите их до готовности.