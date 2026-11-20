Не хлеб и не манка: добавляю в фарш 3 простых продукта — котлеты получаются сочными, мягкими как пух

Как приготовить котлеты, которые семья будет просить каждый день

Чтобы домашние котлеты получились действительно сочными, а не плотными и сухими, воспользуйтесь тремя лайфхаками от экспертов – жареный лук, сливки и желток вместо всего яйца.

1. Замените сырой лук обжаренным

Мелко нарежьте лук, пожарьте его на смазанной сливочным или растительным маслом сковороде до мягкости и золотистости. Затем добавьте его в фарш и перемешайте. Такой лук, в отличие от сырого, не имеет резкого запаха, а на вкус чуть сладковатый.

2. Добавьте сливки

Добавьте в фарш сливки – несколько столовых ложек на 500 г мяса. Тогда котлеты станут внутри нежными и мягкими, особенно если вы готовите их из курицы.

3. Добавьте желток, а не яйцо целиком

В желтке содержится жир, благодаря которому фарш становится нежным, а котлеты лучше держат форму.

И еще пара полезных советов:

Котлеты должны быть одного и того же размера – это обеспечит равномерное приготовление.

Сразу после приготовления отправьте фарш в холодильник на полчаса. Формировать котлеты из него станет намного удобнее.

Жарьте котлеты на среднем огне до румяности, а затем под крышкой доведите их до готовности.