От дождя к мокрому снегу: Петербург вступает в новую погодную фазу

Как подстроиться под капризы природы

В ближайшие дни в городе и области заметно поменяется характер погоды: после пятничного потепления начнётся плавный переход к зимним условиям. Синоптики предупреждают: уже в выходные стоит готовиться к мокрому снегу и ночным заморозкам.

Что обещают в ближайшие дни

В пятницу днём воздух прогреется до +4…+5 градусов, осадки будут идти в виде дождя. Уже в субботу картина изменится: после относительно тёплой ночи температура приблизится к нулю, а дождь сменится мокрым снегом.

В отдельные ночи столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки — это может осложнить дорожную обстановку и в городе, и в области.

Какой будет погода на следующей неделе

По прогнозу синоптиков, в регионе установится зимний характер погоды. В Петербурге будет чуть теплее, чем в Ленинградской области, но температура останется близкой к нулю. Высока вероятность мокрого снега и снега; значительных потеплений пока не предвидится.

Смена сезона — всегда период повышенной осторожности: погода будто проверяет, насколько вы готовы к зиме. Если заранее подстроить планы и экипировку под прогноз, любые капризы природы станут просто фоном, а не причиной стресса.

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