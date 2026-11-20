Что нельзя делать 21 ноября 2026, чтобы не навлечь беду: погода в этот день предскажет, какой будет зима

21 ноября 2026 года — Михайлов день, один из самых сильных в народном календаре.

Он закрывал осенний цикл и открывал зимний период. Предки говорили: «Михаил мосты мостит, а Мороз ледует». В этот день наблюдали за погодой, мирились с близкими и старались не нарушать запреты, чтобы зима прошла благополучно.

Что за праздник

Архангел Михаил считался главным защитником верующих и предводителем небесного воинства. К 21 ноября заканчивались осенние работы: урожай собран, капуста заквашена, скот переведен в теплые хлева. Начиналась настоящая зима.

Приметы погоды

Снег выпал — ждите его и на Юрьев день, и на Введенье.

Мокрый снег или оттепель — к теплой зиме с частыми метелями.

Сильный мороз — к морозному январю и февралю.

Северный ветер — к стуже на всю зиму, южный — к снежному декабрю.

Собаки катаются по снегу — к метели, кошка прячет нос в хвосте — к морозу.

Что можно и нужно делать

Утром читайте молитву Архангелу Михаилу о защите семьи. Обойдите дом с зажженной свечой, чтобы уберечь его от нечисти. Постарайтесь примириться со всеми: Михайлов день считался временем прощения обид. Помогите тем, кто нуждается, — добрые дела в этот день, по поверьям, приносят поддержку на весь год. Пересчитайте деньги в кошельке — это сулит достаток.

Чего избегать

Не ссорьтесь и не сквернословьте: сказанное вернется сторицей. Не работайте по дому после заката — особенно не шейте и не вяжите. Не начинайте новых дел — они пойдут криво. Не отказывайте в помощи, иначе рискуете остаться одинокими. Не свистите в доме — удачу высвистите. Не давайте в долг соль и хлеб — отдадите благополучие.