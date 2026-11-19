Как приготовить вкусное картофельное пюре

Сделать обычное пюре более вкусным очень просто. Для этого не придется использовать дорогие ингредиенты. Понадобятся всего лишь две луковицы. Половина добавляется прямо в пюре, другая часть используется для украшения.

Что понадобится

1 кг картошки, 1 чайная ложка соли, 60 г сливочного масла, 220 мл молока, 2 луковицы, 1 столовая ложка подсолнечного масла.

Приготовление

Почистите картофель, нарежьте его одинаковыми средними кусками. Выложите в кастрюлю, налейте воду. Добавьте соль, дайте закипеть на среднем огне. Варите картошку 20 минут, проверьте готовность с помощью ножа.

Нашинкуйте лук, нагрейте сковороду. Добавьте растительное масло и лук. Готовьте в течение 12 минут, постоянно помешивая. Лук должен стать мягким и золотистым.

Подогрейте молоко, в это время слейте воду с картофеля. Толкушкой разомните его, добавьте сливочное масло и молоко. В последний момент переложите половину лука в пюре, попробуйте на вкус.

При подаче пюре выложите сверху остальной лук. К этому гарниру отлично подходят котлеты, рыба или курица, сообщает mixnews.lv.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова делает пюре с луком постоянно, но использует для картофеля не молоко, а сливки жирностью 10%. Это делает гарнир еще более нежным и вкусным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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