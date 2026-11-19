Пицца из лаваша на сковороде: сытный и вкусный ужин за 15 минут – простой рецепт
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления пиццы из лаваша на сковороде, который позволит получить качественный результат всего за 15 минут. Это идеальное решение для быстрой реализации кулинарной задачи.
Ингредиенты:
- лаваш - 1 шт.;
- сыр моцарелла тертый - 200 г;
- перец болгарский - 1 шт.;
- колбаса -150 г;
- яйца - 3 шт.;
- молоко - 100 мл;
- кукуруза - консервированная 50 г;
- кетчуп -1 ст. л.;
- соль - по вкусу.
Технология приготовления:
Лаваш следует нарезать соломкой, после чего соединить с молоком, яйцами и солью. Полученную массу необходимо выложить на предварительно смазанную маслом сковороду.
Основу требуется покрыть кетчупом, распределить поверх сыр, нарезанную колбасу и остальные ингредиенты. Готовить блюдо под закрытой крышкой в течение 15 минут.
Фото сгенерировано ИИ
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