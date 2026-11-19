Пицца из лаваша на сковороде: сытный и вкусный ужин за 15 минут – простой рецепт

Рецепт быстрой пиццы

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления пиццы из лаваша на сковороде, который позволит получить качественный результат всего за 15 минут. Это идеальное решение для быстрой реализации кулинарной задачи.

Ингредиенты:

лаваш - 1 шт.;

сыр моцарелла тертый - 200 г;

перец болгарский - 1 шт.;

колбаса -150 г;

яйца - 3 шт.;

молоко - 100 мл;

кукуруза - консервированная 50 г;

кетчуп -1 ст. л.;

соль - по вкусу.

Технология приготовления:

Лаваш следует нарезать соломкой, после чего соединить с молоком, яйцами и солью. Полученную массу необходимо выложить на предварительно смазанную маслом сковороду.

Основу требуется покрыть кетчупом, распределить поверх сыр, нарезанную колбасу и остальные ингредиенты. Готовить блюдо под закрытой крышкой в течение 15 минут.

Фото сгенерировано ИИ

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