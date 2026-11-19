Какие возможности уже доступны петербуржцам и на что стоит обратить внимание

Город не просто поддерживает людей старшего возраста — он создаёт для них полноценную инфраструктуру, где можно учиться, общаться и интересно проводить время.

Проект «Серебряный возраст» продолжает набирать обороты: открываются новые площадки, обновляются действующие центры, растёт число участников программы.

Что уже сделано в рамках проекта

По словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге активно развивают сеть «Серебряных центров» и модернизируют районные центры социального обслуживания — чтобы услуги были ближе и удобнее.

Важный результат: более 175 тысяч горожан уже получили музейные сертификаты по «Серебряной карте», передает источник. Это даёт возможность бесплатно или со скидкой посещать городские музеи, расширять кругозор и проводить время с пользой.

Какие перспективы намечены

Развитие проекта не останавливается: в планах — дальнейшее расширение сети центров, обновление форматов работы и привлечение новых партнёров. Цель — сделать так, чтобы у каждого жителя старшего возраста в любом районе города был доступ к интересным занятиям, полезным сервисам и живому общению.

Проект «Серебряный возраст» — не просто набор услуг, а реальная возможность оставаться вовлечённым в городскую жизнь. Чем раньше начать пользоваться его возможностями, тем больше интересного можно успеть попробовать.

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