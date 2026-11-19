1 ложку в стиралку — и даже «деревянные» полотенца нежнее шёлка и мягче пуха: совет от прачки с 30-летним стажем

Даже дорогие махровые полотенца со временем грубеют и перестают радовать мягкостью.

Виной тому не только ткань: внутри волокон оседают частицы моющего средства и соли жесткости. При избытке порошка он не вымывается полностью, и ворсинки слипаются, а полотенце хуже впитывает воду. Вернуть мягкость помогает простая двухэтапная стирка.

Начните с соли

Уложите полотенца неплотно, оставив в барабане пространство. Всыпьте пару ложек соли и плесните жидкого геля. Подойдет обычная поваренная, морская или соль для посудомоечных машин. Выставьте температуру около 40 градусов и отжим на 800 оборотов.

Закрепите лимонной кислотой

После первого цикла постирайте полотенца еще раз. В барабан положите столовую ложку лимонной кислоты и включите короткую программу при невысокой температуре. Кислота размягчает солевой слой и следы геля. Ворсинки приподнимаются, и полотенце вновь хорошо впитывает воду.

Не увлекайтесь кондиционером

Ополаскиватель оседает в ворсе и со временем ухудшает впитывание. Используйте его редко или откажитесь совсем.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова обожает вытираться после душа или ванны мягчайшим махровым полотенцем. Раньше со временем мягкость терялась, но теперь, после использования описанной методики, даже старые полотенца стали мягче пуха. Алина дает один совет: не доводите белье до пересушки и не оставляйте его под прямыми лучами, из-за этого ворс грубеет. Еще один прием: добавлять соль не только в начале, но и при полоскании, чтобы волокна дольше оставались мягкими.