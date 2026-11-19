Чемпионы по морозостойкости: эти томаты растут даже в тундре – урожай через 60 дней
Для получения раннего урожая томатов целесообразно отдавать предпочтение скороспелым морозостойким сортам. Ввиду необходимости весенней высадки в грунт, выбор должен основываться на характеристиках конкретных гибридов.
«Берсола F1»
Данный сорт отличается рекордными сроками созревания: плодоношение наступает через 55–60 дней после высадки. Гибрид характеризуется высокой устойчивостью к болезням и вредителям, что обеспечивает простоту агротехнического обслуживания.
Средняя масса плода составляет до 160 г. Томаты обладают плотной красной мякотью с высокими вкусовыми качествами и устойчивостью к растрескиванию, что способствует длительному хранению.
«Москвич»
Период созревания этого сорта составляет 95–110 дней с момента появления всходов. Благодаря высокой морозостойкости культура рекомендована для культивации во всех регионах страны.
Компактные низкорослые кусты не требуют пасынкования. Средняя масса плодов — до 75 г. Томаты универсальны в использовании: подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации.
Эти сорта также обладают устойчивостью к фитофторозу и иным заболеваниям, характерным для томатов. Растения пригодны как для тепличного выращивания, так и для открытого грунта.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Не сорт, а скорострел: урожай соберете первыми на зависть соседям – шпарит по 6 кг с куста, не нуждается в подвязке.
Не капуста, а мечта занятого дачника: растет сама – крепкие кочаны срезаем через 45 дней.