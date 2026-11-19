Сколько стоит минимальная старость в Петербурге: доплаты в ноябре и рост в 2027 году — что важно знать

Как устроена система поддержки пенсионеров в Северной столице

В Петербурге подходит к концу ноябрьский цикл пенсионных выплат, и горожанам полезно держать в голове, из чего складывается минимальный доход пожилого человека и на какие меры поддержки можно рассчитывать.

Прожиточный минимум и связанные с ним доплаты регулярно пересматривают, а набор льгот помогает заметно сократить ежемесячные траты.

Какой минимум гарантируют в Петербурге

Сейчас минимальный доход неработающего пенсионера в городе не может быть ниже 17 754 рублей — именно таков прожиточный минимум в 2026 году. С 1 января 2027 года планку поднимут до 18 960 рублей.

Если пенсия вместе с другими выплатами (например, ЕДВ) оказывается ниже этой суммы, государство автоматически доплачивает разницу — этим занимается СФР.

Кроме того, в Петербурге действует городская надбавка: неработающим пенсионерам доплачивают до 1,15 величины прожиточного минимума. В 2026 году это 20 417,10 рубля, а в 2027 году — 21 804 рубля.

Как устроена потребительская корзина

Хотя прожиточный минимум теперь считают от медианного дохода, условно его всё ещё раскладывают на три части. Половина суммы приходится на продукты: в базовый набор входят хлеб, крупы, картофель, овощи, фрукты, мясо, рыба, молочка, яйца, масло и сахар — всего 40 позиций, причём нормы для пожилых ниже, чем для трудоспособных.

Четверть суммы закладывают на непродовольственные товары — одежду, обувь, лекарства, средства гигиены. Оставшиеся 25 % — это коммунальные услуги, транспорт, связь и бытовые траты.

Какие льготы помогают экономить

Помимо прямых доплат, пенсионеры с невысоким доходом могут заметно снизить обязательные расходы:

субсидия на ЖКУ: если на коммуналку уходит более 14 % дохода семьи, город компенсирует часть затрат;

скидка на капремонт: с 70 лет возвращают 50 % взноса, с 80 — 100 %;

льготный проезд: можно оформить единый именной билет на общественный транспорт по сниженной цене.

Система поддержки пенсионеров устроена так, чтобы доход не опускался ниже минимально необходимого уровня, а льготы помогали закрывать базовые потребности, отмечает источник.

Главное — понимать, какие выплаты положены и как их правильно оформить, тогда даже при небольшой пенсии обязательные траты становятся ощутимо меньше.

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