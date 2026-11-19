Заводам Петербурга не хватает людей: зарплаты выше 100 тысяч, а работать некому

Что происходит на рынке труда

В Петербурге промышленность набирает обороты: спрос на специалистов в машиностроении заметно вырос, а заводы активно расширяют штаты. Особенно бурно растёт потребность в транспортном машиностроении — за десять месяцев число вакансий увеличилось в 2,5 раза.

Цифры говорят сами за себя

По данным онлайн‑сервиса, с января по октябрь 2026 года количество вакансий в транспортном машиностроении Петербурга выросло на 155% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Средняя зарплата в отрасли поднялась до 103 307 рублей — это плюс 19% год к году. Рост связан с перезапуском четырёх заводов и расширением действующих площадок: предприятиям нужны люди, умеющие работать со сложным оборудованием и разбираться в технической документации.

При этом активность соискателей тоже выросла — на 73%, но этого недостаточно, чтобы закрыть все открытые позиции.

Где сильнее всего не хватает рук

Особенно остро ощущается дефицит рабочих специальностей. Отклики на вакансии слесарей‑электриков выросли в 2,5 раза, а интерес к позициям слесарей механосборочных работ и слесарей‑инструментальщиков поднялся на 86%.

По оценке городского комитета по промышленной политике, общая потребность промышленности в кадрах — от 6 до 10 тысяч человек, притом что уровень безработицы в городе остаётся крайне низким (0,3%).

Почему возник кадровый дефицит и как его закрывают

Эксперты называют несколько причин: старение опытных кадров, невысокая популярность технических профессий у молодёжи и заметный дисбаланс квалификаций — на одну инженерную вакансию приходится всего 0,2 резюме, а на позицию простого рабочего — около десяти.

Чтобы привлекать специалистов, предприятия предлагают вахтовый метод и компенсацию аренды жилья, а в перспективе ставку делают на целевое обучение, автоматизацию и роботизацию производств, передает источник.

Рынок труда в машиностроении сейчас на подъёме: у отрасли есть задачи, деньги и потребность в новых людях. Для тех, кто готов осваивать технические специальности, это хороший момент присмотреться к предложениям — спрос явно опережает предложение, а условия становятся всё интереснее.

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