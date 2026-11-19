Какая щетка подойдет для межплиточных швов

Чистка межплиточных швов - настоящее испытание для хозяек, так как на эту часть уборки тратится много времени и сил. Обычно хозяйки используют зубные щетки, губки для посуды, но есть и вариант лучше. Стоит воспользоваться инструментом с узкой ручкой и плотной щетиной, который появился на полках “Фикс Прайса”.

Подробнее о щетке

Щетка разработана под ширину межплиточных стыков, поэтому грязь не будет размазываться по кафелю. Волокна из полимера имеют срез под углом, из-за чего они могут проникать в структуру любой затирки. Длинная ручка позволяет сделать уборку более удобной и быстрой. Размер инструмента позволяет дотянуться даже до самых труднодоступных мест.

Как работать с щеткой

Для чистки понадобится любое чистящее средство. Нанесите его на межплиточные швы, подождите всего несколько минут и пройдитесь по затирке щеткой. Сильно тереть не придется, так как загрязнения будут уходить и без этого.

После чистки нужно смыть средство и грязь водой, протереть поверхность сухой тряпкой. Щетка позволяет убрать не только известковый налет, но и споры грибков. Вся уборка займет буквально несколько минут, сообщает progorodnn.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова всегда чистила межплиточные швы старой зубной щеткой, но щетинки слишком размягчились, из-за чего не справлялись даже с известковым налетом. На этой неделе уже купила щетку в дискаунтере и смогла опробовать. Грязь удаляется без каких-либо проблем. Надеюсь, что изделие прослужит долго.

Фото: Сгенерировано ИИ

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