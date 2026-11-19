Быстро и очень вкусно: раскрыт рецепт тушеной картошки, как в советских столовых

Рецепт давно забытого блюда

Многие наверняка помнят легендарный вкус тушеного картофеля из советских столовых, сочетающий простоту ингредиентов и выразительность гастрономических качеств.

Для воссоздания оригинальной рецептуры потребуется говядина, картофель, репчатый лук, морковь, томатная паста, мука, лавровый лист, соль и перец.

Технология приготовления включает пассеровку овощей с последующим обжариванием 500 граммов мяса до золотистой корочки. Затем необходимо убавить огонь, накрыть емкость крышкой и через 15 минут добавить воду до уровня покрытия мясного слоя.

Спустя 30 минут в состав вводятся нарезанный картофель (с доливкой воды до полного погружения ингредиентов), томатная паста, лавровый лист и специи.

По готовности картофеля в бульон добавляется столовая ложка муки для загущения. Блюдо готово к подаче.

Фото сгенерировано ИИ

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