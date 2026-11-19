У россиян начнут требовать документы о доходах при операциях с наличными: к чему готовиться

Банк России выпустил методические рекомендации: кредитные организации будут выяснять, откуда у клиента деньги, перед крупными операциями с наличными.

Речь идёт о суммах от 5 млн рублей в месяц — причём порог считается совокупно по всем подобным операциям за календарный месяц, а не по каждой отдельно. Большинства граждан это не затронет, но тем, кто планирует вносить накопления или выручку от продажи имущества, стоит подготовиться заранее.

Какие операции под проверкой

Банк вправе поинтересоваться источником средств при четырёх действиях: зачислении наличных на счёт, переводе без открытия счёта, обмене валюты и приобретении драгметаллов, монет или алмазов за наличный расчёт. Порог в 5 млн рублей суммируется за месяц по всем таким операциям сразу.

Что говорят эксперты

Аналитик Банки.ру Эльдар Гозгешев подчёркивает: это рекомендации регулятора, а не жёсткое обязательство. По его словам, большинства людей проверка не коснётся, поскольку операции с наличными на 5 млн рублей в месяц — редкость. Вопросы обычно возникают в разовых ситуациях: человек вносит деньги, которые годами хранил дома, получает наличные за проданную квартиру или машину, либо покупает много валюты или золота.

Чем подтвердить происхождение денег

Набор документов зависит от источника средств. При продаже недвижимости подойдут договор купли-продажи и выписка из ЕГРН. При получении наследства — свидетельство о праве на наследство. При займе — договор и расписка. Для доходов от работы — справка о доходах или налоговая декларация. Для аренды и самозанятости — декларация 3-НДФЛ или справка из приложения «Мой налог».

Полезный совет

При наличных сделках с недвижимостью или автомобилем берите с покупателя расписку о получении денег. Если средства передают родственники, оформляйте договор займа в письменном виде даже между близкими — банк может отнестись к такой операции внимательнее.

Вывод

Готовите крупную операцию с наличными — заранее соберите бумаги, подтверждающие источник средств. Это сэкономит время и избавит от лишних вопросов в отделении.