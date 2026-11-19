Три топовых горячих на Новый год: вкуснота без жира и майонеза — медальоны, гнёзда и лодочки
Это аппетитное сочное блюдо обязательно придется гостям по вкусу. Идеальный вариант на Новый год!
Ингредиенты
Вам потребуется:
- куриная грудка – 500 г;
- шампиньоны – 200 г;
- копченый сыр – 60 г;
- твердый сыр – 40 г;
- греческий йогурт – 50 г;
- лук – 1 шт.;
- свежая зелень (петрушка, укроп);
- растительное масло – 1 ч. л.;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Куриную грудку разрежьте на 6 тонких пластов и чуть-чуть их отбейте. Зелень порубите, копченый сыр натрите на мелкой терке и посыпьте ими мясо, посолите и поперчите. Сверните пласты рулетиками как можно плотнее и зафиксируйте зубочистками.
Положите рулетики вертикально в форму для запекания, срез должен смотреть вверх.
Лук и грибы нарежьте мелко и обжарьте на смазанной маслом сковороде до испарения влаги. Перемешайте их с йогуртом. На каждый рулетик положите грибную массу в виде шапочки и посыпьте тертым твердым сыром.
Поместите форму в заранее разогретую до 190 ° духовку примерно на полчаса.