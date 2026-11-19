Три топовых горячих на Новый год: вкуснота без жира и майонеза — медальоны, гнёзда и лодочки

Медальоны с копченым сыром и грибной шапочкой – горячее, которое выглядит и звучит «по-ресторанному», но готовится быстро и просто.

Это аппетитное сочное блюдо обязательно придется гостям по вкусу. Идеальный вариант на Новый год!

Ингредиенты

Вам потребуется:

куриная грудка – 500 г;

шампиньоны – 200 г;

копченый сыр – 60 г;

твердый сыр – 40 г;

греческий йогурт – 50 г;

лук – 1 шт.;

свежая зелень (петрушка, укроп);

растительное масло – 1 ч. л.;

соль;

перец.

Способ приготовления

Куриную грудку разрежьте на 6 тонких пластов и чуть-чуть их отбейте. Зелень порубите, копченый сыр натрите на мелкой терке и посыпьте ими мясо, посолите и поперчите. Сверните пласты рулетиками как можно плотнее и зафиксируйте зубочистками.

Положите рулетики вертикально в форму для запекания, срез должен смотреть вверх.

Лук и грибы нарежьте мелко и обжарьте на смазанной маслом сковороде до испарения влаги. Перемешайте их с йогуртом. На каждый рулетик положите грибную массу в виде шапочки и посыпьте тертым твердым сыром.

Поместите форму в заранее разогретую до 190 ° духовку примерно на полчаса.