Герань — в утиль: выращиваю цветок с юбочками-бубенчиками — цветёт до заморозков и зимует дома

Фуксия – отличное растение для украшения сада, балкона или террасы.

Ее цветки выглядят как настоящие юбочки, а бутоны сверкают вплоть до заморозков. Выращивать фуксию можно в подвесных кашпо и горшках – особенно ампельные сорта, чьи побеги изящно свисают через края. При похолоданиях выбрасывать ее не придется – достаточно занести в помещение на зиму.

Какие условия предпочитает фуксия

Это светолюбивое растение, но прямые солнечные лучи для него губительны. Оптимальный вариант – место с мягким утренним или вечерним солнцем: так цветки не перегреются.

Почва должна пропускать воздух и влагу, быть рыхлой. Фуксия не переносит засухи, поэтому поливайте ее регулярно. Но и застой воды вреден для корней, поэтому перед поливом проверяйте влажность грунта.

Подкармливайте фуксию удобрениями для цветущих растений.

Чтобы фуксия регулярно формировала новые бутоны, своевременно удаляйте завядшие цветки и появляющиеся семенные коробочки.

Зимовать растение должно в светлом и прохладном помещении с температурой выше 0 °C. В этот период сократите полив. Не переживайте, если часть листьев фуксия сбросила – это нормально.