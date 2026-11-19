Мощнее золы, дрожжей и навоза: сыпем на грядки по снегу в ноябре — двойное плодородие уже к весне

Конец осени — не повод откладывать заботу об огороде.

Земля уже схватилась, копать и удобрять мёрзлый грунт бессмысленно, зато подкормить грядки можно прямо по первому снегу: весной талая вода сама затянет питание в почву. Главное — знать, что рассыпать можно, а что лучше приберечь до тепла.

Что подойдёт для подкормки по снегу

Проще всего работать с мукой. Доломитовая снижает кислотность почвы, обогащает её кальцием и магнием и помогает уберечь луковицы от гниения. Костная и рыбная мука богаты фосфором, который укрепляет корни, — они особенно хороши для томатов, перцев, чеснока и роз. Перепревший навоз, компост, торф и золу рассыпайте не по всему участку, а в бороздки для полива или вокруг стволов деревьев и кустарников: иначе талая вода смоет питательные вещества.

Чем не стоит удобрять

Комплексные смеси лучше вносить, когда земля начнёт оттаивать. Аммиачную селитру и азофоску отложите до тепла: в холодной почве накапливаются нитраты, которые растения быстро впитают при потеплении. С карбамидом тоже будьте осторожнее — это азотное удобрение нужно заделывать в грунт, иначе оно выделяет аммиак, вредный для растений.

Главное правило

Удобряйте по тонкому слою снега или во время активного таяния. Так питание лучше впитается и не размоется по участку.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова, чьи родители уже больше 20 лет являются заядлыми дачниками, советует не выливать воду после варки яиц: в ней много кальция, и она отлично подходит для полива. Ещё один приём — рассыпать золу по снегу в безветренный день, чтобы лёгкий порошок не разлетался.