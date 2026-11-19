Как распознать обман и не попасться на удочку злоумышленников

В Петербурге набирает обороты хитрая схема обмана: аферисты пользуются тем, что личный кабинет «Водоканала» временно закрыт на техобслуживание. Под видом помощи они пытаются выудить у горожан коды из SMS — а потом получают доступ к аккаунтам и платёжным данным.

В чём суть обмана

Злоумышленники выдают себя за сотрудников «Водоканала» и уверяют, что помогут восстановить доступ к личному кабинету. Под этим предлогом они просят продиктовать код из SMS либо ввести его на стороннем сайте.

Сценарий рассчитан на то, что человек растеряется из‑за недоступности сервиса и захочет побыстрее всё починить. При этом сам «Водоканал» никогда не запрашивает коды подтверждения и не рассылает ссылки для восстановления доступа.

Что говорит «Водоканал»

Пресс‑служба предприятия прямо предупреждает: любые просьбы назвать код или перейти по ссылке — признак мошенничества. Сейчас технические работы продолжаются, и сервис восстанавливают штатные специалисты. Никаких «срочных процедур» со стороны пользователей не требуется.

Как не стать жертвой и что делать при сомнениях

не сообщайте коды из SMS никому — даже если собеседник уверенно называет себя сотрудником «Водоканала»;

не переходите по ссылкам из сообщений и чатов — безопасный вход возможен только через официальный сайт предприятия;

при любых вопросах звоните напрямую на круглосуточную горячую линию «Водоканала» по номеру 305‑09‑09 — это самый надёжный способ проверить информацию;

если уже ввели данные или продиктовали код, сразу свяжитесь с горячей линией и уточните, как защитить аккаунт.

Техработы — не повод терять бдительность. Лучше потратить минуту на звонок, чем потом разбираться с последствиями взлома. Если что‑то кажется подозрительным — доверяйте официальным каналам и не спешите выполнять чужие инструкции.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге начнет работать мастерская по изготовлению советских новогодних игрушек.