Защита от мошенников

Откровенность может вам навредить.
В магазинах стоит быть предельно аккуратными.
Отличить оригинал почти невозможно.
Злоумышленники накануне праздника заметно активизировались.
Теперь спекулируют на празднике.
Попадаются даже очень осторожные.
Будьте осторожнее.
Больше вас не побеспокоят.
Злоумышленники становятся все изощреннее.
Самые популярные способы мошенничества.
Схема продумана отлично.
На связи явный прохиндей.
Всплекс звонков злоумышленников пришелся на август.
Неверное решение несет серьезные риски для кошелька.
Гражданам стоит помнить о последствиях.
Удобный способ оплаты становится опасным.
Есть несколько верных признаков.
Злоумышленники даже готовы назвать номер дела.
Решить эту проблему не так-то просто.
Злоумышленники придумывают все более изощренные методы.