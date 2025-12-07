Новая мошенническая схема: теперь аферисты сами переводят деньги (богаче петербуржцы не становятся)

На карту пришёл внезапный перевод от незнакомца? Не спешите его возвращать. Это может быть ловушка, где вас превращают в соучастника отмывания денег или просто разводят на «возврат». Рассказываем, как действуют аферисты и как защититься.
Мошенники начали активно использовать схему с «ошибочными» переводами. Вам приходит небольшая сумма, а затем — звонок или смс с просьбой вернуть деньги на «правильные» реквизиты. Если согласитесь, то станете звеном в цепочке по обналичиванию преступных доходов. Позже вам могут начать угрожать, обвиняя в финансировании терроризма.
Главный расчёт — на добросовестность. Большинство людей, увидев чужую ошибку, хотят её исправить. Мошенники этим пользуются, создавая видимость доверительных отношений с вашим счётом.
Что делать, если получили подозрительный перевод:
1. Не возвращайте деньги отправителю. Даже если он настойчиво просит.
2. Свяжитесь со своим банком через официальное приложение или горячую линию. Сообщите о несанкционированном поступлении. Банк проведёт проверку и оформит возврат по правилам.
3. Не тратьте эти средства. Их использование может быть расценено как неосновательное обогащение.
Любой неожиданный платёж — это красный флаг. Не действуйте из вежливости или чувства долга. Ваша главная задача — защитить себя и свои деньги, а не исправлять «ошибки» незнакомцев. Все вопросы решайте только через банк.