«ТАС» отреставрирует исторический дом Бреммера за 768 млн
«ТАС» отреставрирует исторический дом Бреммера за 768 млн

Опубликовано: 16 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Работы планируется завершить к концу 2027 года.

Компания "ТАС" возьмёт кредит на 768 млн рублей от банка "Дом.РФ" для реставрации дома Бреммера в Санкт-Петербурге, об этом сообщили в пресс-службе банка. Здание переоборудуют под жилые помещения.

Площадь здания — 3 тыс. м². Завершить работы планируют к концу 2027 года. Дом возвели в 1872 году по проекту архитектора Фердинанда Миллера.

"До настоящего времени в доме сохранились интерьеры, представляющие историческую и художественную ценность, включая лепной декор, камины, изразцовую отделку и элементы из натурального дерева", — отметили в пресс-службе банка.

Ранее сообщалось, что "М. Г. Прайват Реконстракшн" подготовит проектную документацию для реставрации дачи Кочкина в Сестрорецке по программе "рубль за метр".

Инвестиции составят 100–140 млн рублей. Площадь объекта — 670 м². Разрешение на работы ждут в ближайшие два месяца.

Автор:
Юлия Аликова
