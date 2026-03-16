«ТАС» отреставрирует исторический дом Бреммера за 768 млн

Компания "ТАС" возьмёт кредит на 768 млн рублей от банка "Дом.РФ" для реставрации дома Бреммера в Санкт-Петербурге, об этом сообщили в пресс-службе банка. Здание переоборудуют под жилые помещения.
Площадь здания — 3 тыс. м². Завершить работы планируют к концу 2027 года. Дом возвели в 1872 году по проекту архитектора Фердинанда Миллера.
"До настоящего времени в доме сохранились интерьеры, представляющие историческую и художественную ценность, включая лепной декор, камины, изразцовую отделку и элементы из натурального дерева", — отметили в пресс-службе банка.
Ранее сообщалось, что "М. Г. Прайват Реконстракшн" подготовит проектную документацию для реставрации дачи Кочкина в Сестрорецке по программе "рубль за метр".
Инвестиции составят 100–140 млн рублей. Площадь объекта — 670 м². Разрешение на работы ждут в ближайшие два месяца.