Ресницы как наращенные: вау-эффект даже с самой бюджетной тушью: хитрый трюк с феном
Выбор между идеальной тушью и наращиванием ресниц является распространенной дилеммой для многих женщин. Однако существует простой лайфхак, который сделает выбор очевидным.
Неожиданно, но обычный фен для волос произвел настоящий фурор среди женщин по всему миру. Оказалось, что это устройство может быть чрезвычайно полезным не только для сушки и укладки волос.
Бьюти-редактор The Voice Mag Александра Борисова поделилась интересной идеей. Для достижения выразительного взгляда, как в рекламных кампаниях, нет необходимости использовать специальные щеточки или уникальные формулы туши.
Принцип прост: поток воздуха в сочетании с накручивающими движениями щеточки фиксирует ресницы в изогнутом положении. Тушь быстро высыхает, и ресницы остаются подкрученными. Помимо фиксации, поток воздуха способствует высыханию туши, предотвращая ее отпечатывание на веках.
Следовательно, можно с уверенностью отказаться от наращивания ресниц, поскольку тушь не только способна превзойти эффект, но и обеспечить экономию средств.
Кроме того, отпадает необходимость в использовании специальных щипцов для завивки ресниц, что не всегда приемлемо для всех пользователей.
Однако, как отмечает специалист, необходимо использовать холодный воздух и держать фен под определённым углом, чтобы избежать прямого попадания воздушного потока в глаза.
