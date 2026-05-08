Стены в ванной больше не выкладывают плиткой: вот чем её массово заменяют в 2026 году
Когда речь заходит о ремонте ванной, большинство сразу думают о плитке. Но сегодня у кафеля появился серьёзный конкурент — стеновые панели. Их всё чаще используют в Европе и США, а теперь тренд добрался и до России.
Плюсы стеновых панелей
Главный плюс панелей — скорость монтажа. Никакого плиточного клея, затирки и недель ремонта. Панели крепятся прямо на стены и скрывают неровности. Ванную можно преобразить буквально за выходные.
Ещё один важный момент — экономия. Плитка сама по себе стоит недёшево, а ведь нужно ещё платить мастеру, покупать клей, грунтовку и затирку. В итоге ремонт выходит в 2-3 раза дороже. Панели же начинаются примерно от 800 рублей за квадрат, а установить их можно самостоятельно.
Современные панели давно не похожи на дешёвый пластик из 90-х. Сейчас есть варианты под мрамор, дерево, бетон и натуральный камень. Внешне отличить их от дорогой отделки бывает почти невозможно.
Какие панели выбирают чаще всего?
ПВХ — самый бюджетный вариант. Не боится влаги и быстро монтируется, но может помяться от удара.
МДФ — золотая середина. Выглядит дорого, прочнее пластика и отлично имитирует дерево.
Акрил — выбор для стильных интерьеров. Глянец, подсветка, необычные формы.
HPL-панели — премиальный вариант, популярный в Европе. Они сверхпрочные, влагостойкие и даже имеют антибактериальное покрытие.
Стеклянные панели — уровень люксового дизайна. С фотопечатью и подсветкой такая ванная выглядит как из дорогого отеля.
Стоит учитывать, что плитка, конечно, никуда не исчезнет, но панели уже перестали быть временным вариантом. Сегодня это современная альтернатива, которая помогает сэкономить время, деньги и нервы.
