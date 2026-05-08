Серо-голубой мрамор и мосты под землей: как по ночам преображается «Старая Деревня»
Жители Петербурга, которые часто пользуются фиолетовой веткой, наверняка заметили перемены. Станция «Старая Деревня» сейчас в руках мастеров: здесь идет большой капитальный ремонт.
Красота из уральского мрамора
Станцию решили обновить основательно. На стенах уже начали монтировать плиты из серо-голубого уральского мрамора. Это не просто «косметика».
Мастера кропотливо подбирают камни, чтобы восстановить знаменитый узор в виде сводов мостов, сообщает телеграм-канал «Подземник».
Кстати, «Старая Деревня» — станция довольно глубокая (61 метр), и за годы работы здесь накопились чисто технические проблемы.
Поэтому рабочие не только наводят красоту, но и «лечат» конструкции: устраняют протечки и укрепляют стены. Всё для того, чтобы гранит и мрамор прослужили еще полвека.
Ремонт, который не мешает
Самый частый вопрос: закроют ли станцию? Хорошая новость — нет. Весь процесс организован максимально удобно для пассажиров:
- Днем станция работает как обычно.
- Все шумные, пыльные и грязные работы проводят только ночью.
- Ремонт стартовал в сентябре 2025 года и продлится до октября 2026-го.
Так что запасаемся терпением, скоро станция засияет по-новому.
Как транспорт работает в праздники
Майские праздники вносят свои правки в расписание. Чтобы не опоздать на встречу или прогулку, запомните график:
Метро:
- 9 мая — поезда будут ходить часто, как в обычный будний день.
- 10 мая — ждем поезда по графику субботы.
- 11 мая — режим воскресенья.
Важное для ветеранов
В честь праздника Победы город подготовил подарок для главных героев праздника. С 7 по 9 мая проезд в городских автобусах для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников совершенно бесплатный.
