Серо-голубой мрамор и мосты под землей: как по ночам преображается «Старая Деревня»

Опубликовано: 8 мая 2026 11:29
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Однако станция функционирует в обычном режиме.

Жители Петербурга, которые часто пользуются фиолетовой веткой, наверняка заметили перемены. Станция «Старая Деревня» сейчас в руках мастеров: здесь идет большой капитальный ремонт.

Красота из уральского мрамора

Станцию решили обновить основательно. На стенах уже начали монтировать плиты из серо-голубого уральского мрамора. Это не просто «косметика».

Мастера кропотливо подбирают камни, чтобы восстановить знаменитый узор в виде сводов мостов, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Кстати, «Старая Деревня» — станция довольно глубокая (61 метр), и за годы работы здесь накопились чисто технические проблемы.

Поэтому рабочие не только наводят красоту, но и «лечат» конструкции: устраняют протечки и укрепляют стены. Всё для того, чтобы гранит и мрамор прослужили еще полвека.

Ремонт, который не мешает

Самый частый вопрос: закроют ли станцию? Хорошая новость — нет. Весь процесс организован максимально удобно для пассажиров:

  • Днем станция работает как обычно.
  • Все шумные, пыльные и грязные работы проводят только ночью.
  • Ремонт стартовал в сентябре 2025 года и продлится до октября 2026-го.

Так что запасаемся терпением, скоро станция засияет по-новому.

Как транспорт работает в праздники

Майские праздники вносят свои правки в расписание. Чтобы не опоздать на встречу или прогулку, запомните график:

Метро:

  • 9 мая — поезда будут ходить часто, как в обычный будний день.
  • 10 мая — ждем поезда по графику субботы.
  • 11 мая — режим воскресенья.

Важное для ветеранов

В честь праздника Победы город подготовил подарок для главных героев праздника. С 7 по 9 мая проезд в городских автобусах для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников совершенно бесплатный.

