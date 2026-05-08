8 «сухарей» из 13 и старые связи в «Уфе»: почему Игорь Дивеев — идеальный будущий капитан «Зенита»

Дивеев пришел в "Зенит" зимой 2026 года.

В петербургском «Зените» назревают перемены. Пока команда борется за очередное чемпионство, в кулуарах всё чаще обсуждают нового лидера обороны — Игоря Дивеева.

Придя в команду зимой 2026 года, защитник не просто вписался в состав, а стал его «бетонной» основой.

Тренер штаба Сергей Семака, Вильям де Оливейра, уже вовсю раздает авансы. По его словам, Дивеев — это не просто классный игрок, а будущий капитан сине-бело-голубых, пишут Риа Новости.

Свой парень с лидерским характером

Оливейра знает, о чем говорит. Они с Дивеевым знакомы еще по совместной работе в «Уфе». Тренер отмечает, что у Игоря есть то самое «врожденное лидерство», которое не купишь за деньги.

Важно, что Дивеев — российский игрок. Для «Зенита», где часто тон задают легионеры, иметь мощного русского лидера в раздевалке — это огромный плюс.

К тому же, Игорь быстро нашел общий язык с коллективом и уже начал забивать важные мячи, например, в ворота своего бывшего клуба — ЦСКА.

Непробиваемая стена и рекордсмен

Статистика Игоря за «Зенит» впечатляет. Из 13 матчей, в которых он выходил на поле, восемь команда отыграла «на ноль». Это лучший показатель надежности в лиге прямо сейчас.

Но Дивеев полезен не только у своих ворот. Все помнят его невероятный рекорд августа 2024 года, когда он, будучи защитником, забил 4 гола в 4 матчах.

Такого в истории чемпионатов России еще не делал ни один игрок обороны. У парня отличное чутье на стандарты, что делает его опасным оружием в атаке.

Переход, который оправдал себя

Трансфер из ЦСКА в «Зенит» всегда вызывает много споров у болельщиков. Это принципиальные соперники, и такие переходы воспринимаются остро. Однако Дивеев доказал всё делом.

До переезда в Петербург он уже был звездой: брал Кубки России, входил в списки лучших игроков сезона и стабильно вызывался в сборную. В «Зените» он лишь подтвердил свой статус топ-игрока.

Развязка сезона близко

Сейчас «Зениту» не до долгосрочных планов на капитанство — нужно спасать чемпионскую гонку. Ситуация в таблице накалена до предела. За два тура до конца петербуржцы идут вторыми, отставая от «Краснодара» всего на одно очко.

Впереди — решающие битвы с «Сочи» и «Ростовом». Болельщики надеются, что именно уверенность Дивеева поможет обороне выстоять, а команде — запрыгнуть на первую строчку.

Ранее «Городовой» рассказывал, чего ждать от матча "Зенита" с "Сочи".