От прогноза до задвижки: как Петербург ловит момент, чтобы перестать греть улицу
Весна в Петербурге — время контрастов: на улице то солнце, то снег, а в квартирах часто стоит невыносимая жара.
Когда ждать отключения?
Власти города придерживаются четкого правила: отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов и выше в течение пяти дней.
Вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" подтвердил, что решение принимают не «на глаз», а по точным прогнозам синоптиков.
Обычно это происходит в конце апреля или начале мая. Сначала город переходит на «периодическое протапливание» (снижают температуру в трубах), а уже потом батареи полностью остывают.
Что делать, если дома «Ташкент» уже сейчас?
Не обязательно ждать официального конца сезона, чтобы перестать открывать окна нараспашку.
- Самый быстрый путь: в современных домах есть индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Управляющая компания может сама убавить жар.
- Если УК бездействует: если коммунальщики игнорируют просьбы жильцов, смело жалуйтесь в Жилищную инспекцию. Это их работа — следить за комфортом в домах.
ЕИРЦ на связи: с чем приходят петербуржцы?
Центр обработки платежей работает в авральном режиме. В месяц операторы принимают 125 тысяч звонков! Если не хочется висеть на линии, можно прийти в один из 65 офисов города.
Топ-3 проблемы, с которыми обращаются горожане:
- Счетчики: как поставить на учет или заменить прибор.
- Смена данных: когда в квартире поменялся собственник или у владельца сменилась фамилия.
- Вопросы по суммам: люди хотят знать, из чего сложилась итоговая цифра в строке «Итого».
Полезный совет
Чтобы не переплачивать, передавайте показания счетчиков строго до 25 числа каждого месяца. Даже если вы не пользовались водой или светом, лучше продублировать старые цифры.
Так система не начислит вам оплату «по среднему», что часто бывает гораздо дороже реального потребления.
