Солнце без тепла и «лишние» два градуса: чего ждать от погоды в Петербурге 9 мая

Погода в Петербурге на майские праздники решила пойти на компромисс. Нас не будет заливать дождями, но и жары ждать не стоит.
В город заходит область повышенного давления — антициклон. Он разгонит тучи, но принесет с собой бодрящую прохладу.
Солнце есть, а тепла мало
Как рассказала "Городовому" метеоролог, главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова, в предпраздничные дни облаков будет немного, так что солнце будет радовать нас часто.
"Это значит, что облаков будет немного, вероятность дождя небольшая, но погода будет прохладная. Преобладающая температура в ночные часы +2...+5°C, дневная температура — не выше, чем +13°C.
И повышение температуры на пару градусов возможно, в первые праздничные дни — 9-10 мая", — отмечает эксперт.
Что будет в День Победы
На 9 мая синоптики дают обнадеживающий прогноз. Петербург окажется практически в самом центре антициклона. Это значит:
- Никаких дождей. Зонты можно оставить дома, они только займут руки.
- Бонус к теплу. Именно 9 и 10 мая температура немног останет выше. Есть шанс увидеть на термометрах приятные +15°C.
- Идеально для парада. Погода будет сухой и спокойной, хотя и немного «колючей» из-за свежего воздуха.
Коварство невской воды
Почему даже в +13 нам будет холодно? Не забывайте про «холодильник» под боком. Вода в Неве и Финском заливе сейчас прогрета всего до +4…+6 градусов.
Любой ветерок, дующий со стороны воды, мгновенно сбивает ощущение тепла. В итоге реальные +13 могут ощущаться как +8.
Одевайтесь по принципу «капусты». Майское солнце в Питере очень коварное: за пять минут можно успеть вспотеть на солнце и продрогнуть до костей в тени зданий.
Лучшая экипировка на эти праздники — легкая куртка с капюшоном и теплая толстовка под ней.