Геннадий, Вера и 1980 «квадратов» чистоты: как роботы отмывают вокзалы и выбирают чиновников в Петербурге

На Московском вокзале в Петербурге начали работать роботы-уборщики.

Мы привыкли к маленьким роботам-пылесосам у себя в квартирах. Но теперь технологии вышли на новый уровень.

В Москве и Петербурге на помощь людям пришли огромные автономные машины и умные нейросети. Рассказываем, как это работает.

Уборка без участия человека

На вокзалах становится чище, и это заслуга не только персонала со швабрами. РЖД запустили на вокзалах Москвы и Петербурга специальных роботов-клинеров.

Вы можете встретить их на Казанском, Ярославском, Курском, Павелецком и Киевском вокзалах столицы, а также на Московском вокзале в Петербурге, сообщили в ОАО "РЖД".

Эти машины — настоящие профи. Они умеют:

Сами строить карту здания и объезжать пассажиров.

Отмывать даже старую, засохшую грязь.

Проверять, не пропустили ли они хоть сантиметр пола.

Самостоятельно ехать на «базу», когда садится батарейка.

Один такой робот за час успевает помыть почти 2000 квадратных метров. Это как три огромных хоккейных поля. А с июня к ним добавят парогенераторы, чтобы проводить еще и глубокую дезинфекцию.

Робот «Геннадий» и нейросеть «Вера»

Технологии добрались и до кабинетов чиновников. В Смольном теперь работает необычный дуэт — робот «Геннадий» и нейросеть «Вера». Они помогают отбирать кандидатов на работу в органы власти.

Раньше кадровик часами читал сотни анкет. Теперь схему упростили:

Человек задает параметры (какое нужно образование и опыт). Нейросеть за пару секунд просматривает всю базу данных. Выдает список самых подходящих людей.

Кстати, нейросеть «Вера» — это известная российская разработка. Она умеет не только читать резюме, но даже проводить первичные интервью по телефону.

Роботы не устают, у них нет «любимчиков», и они никогда не ошибаются из-за невнимательности.