Геннадий, Вера и 1980 «квадратов» чистоты: как роботы отмывают вокзалы и выбирают чиновников в Петербурге

Мы привыкли к маленьким роботам-пылесосам у себя в квартирах. Но теперь технологии вышли на новый уровень.
В Москве и Петербурге на помощь людям пришли огромные автономные машины и умные нейросети. Рассказываем, как это работает.
Уборка без участия человека
На вокзалах становится чище, и это заслуга не только персонала со швабрами. РЖД запустили на вокзалах Москвы и Петербурга специальных роботов-клинеров.
Вы можете встретить их на Казанском, Ярославском, Курском, Павелецком и Киевском вокзалах столицы, а также на Московском вокзале в Петербурге, сообщили в ОАО "РЖД".
Эти машины — настоящие профи. Они умеют:
- Сами строить карту здания и объезжать пассажиров.
- Отмывать даже старую, засохшую грязь.
- Проверять, не пропустили ли они хоть сантиметр пола.
- Самостоятельно ехать на «базу», когда садится батарейка.
Один такой робот за час успевает помыть почти 2000 квадратных метров. Это как три огромных хоккейных поля. А с июня к ним добавят парогенераторы, чтобы проводить еще и глубокую дезинфекцию.
Робот «Геннадий» и нейросеть «Вера»
Технологии добрались и до кабинетов чиновников. В Смольном теперь работает необычный дуэт — робот «Геннадий» и нейросеть «Вера». Они помогают отбирать кандидатов на работу в органы власти.
Раньше кадровик часами читал сотни анкет. Теперь схему упростили:
- Человек задает параметры (какое нужно образование и опыт).
- Нейросеть за пару секунд просматривает всю базу данных.
- Выдает список самых подходящих людей.
Кстати, нейросеть «Вера» — это известная российская разработка. Она умеет не только читать резюме, но даже проводить первичные интервью по телефону.
Роботы не устают, у них нет «любимчиков», и они никогда не ошибаются из-за невнимательности.