Городовой / Город / Геннадий, Вера и 1980 «квадратов» чистоты: как роботы отмывают вокзалы и выбирают чиновников в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Турецкие оладьи из капусты и кефира: необычное сочетание, которое удивляет своим вкусом Полезное
"Амурные сети" окутают 5 знаков Зодиака до конца мая: чье сердце испытает самые светлые чувства - любовный гороскоп Полезное
Солнце без тепла и «лишние» два градуса: чего ждать от погоды в Петербурге 9 мая Город
1 ст. ложка фруктового порошка в горшок – и замиокулькас не унять: выпустит веер молодых побегов – натуральный стимулятор роста Полезное
1 ст. ложка фруктового порошка в горшок – и замиокулькас не унять: выпустит веер молодых побегов – натуральный стимулятор роста Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Геннадий, Вера и 1980 «квадратов» чистоты: как роботы отмывают вокзалы и выбирают чиновников в Петербурге

Опубликовано: 7 мая 2026 01:37
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Геннадий, Вера и 1980 «квадратов» чистоты: как роботы отмывают вокзалы и выбирают чиновников в Петербурге
Геннадий, Вера и 1980 «квадратов» чистоты: как роботы отмывают вокзалы и выбирают чиновников в Петербурге
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
На Московском вокзале в Петербурге начали работать роботы-уборщики.

Мы привыкли к маленьким роботам-пылесосам у себя в квартирах. Но теперь технологии вышли на новый уровень.

В Москве и Петербурге на помощь людям пришли огромные автономные машины и умные нейросети. Рассказываем, как это работает.

Уборка без участия человека

На вокзалах становится чище, и это заслуга не только персонала со швабрами. РЖД запустили на вокзалах Москвы и Петербурга специальных роботов-клинеров.

Вы можете встретить их на Казанском, Ярославском, Курском, Павелецком и Киевском вокзалах столицы, а также на Московском вокзале в Петербурге, сообщили в ОАО "РЖД".

Эти машины — настоящие профи. Они умеют:

  • Сами строить карту здания и объезжать пассажиров.
  • Отмывать даже старую, засохшую грязь.
  • Проверять, не пропустили ли они хоть сантиметр пола.
  • Самостоятельно ехать на «базу», когда садится батарейка.

Один такой робот за час успевает помыть почти 2000 квадратных метров. Это как три огромных хоккейных поля. А с июня к ним добавят парогенераторы, чтобы проводить еще и глубокую дезинфекцию.

Робот «Геннадий» и нейросеть «Вера»

Технологии добрались и до кабинетов чиновников. В Смольном теперь работает необычный дуэт — робот «Геннадий» и нейросеть «Вера». Они помогают отбирать кандидатов на работу в органы власти.

Раньше кадровик часами читал сотни анкет. Теперь схему упростили:

  1. Человек задает параметры (какое нужно образование и опыт).
  2. Нейросеть за пару секунд просматривает всю базу данных.
  3. Выдает список самых подходящих людей.

Кстати, нейросеть «Вера» — это известная российская разработка. Она умеет не только читать резюме, но даже проводить первичные интервью по телефону.

Роботы не устают, у них нет «любимчиков», и они никогда не ошибаются из-за невнимательности.

Город