Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск

Многие думают, что весной в лесу делать нечего. Мол, грибы пойдут только к лету. Это большая ошибка! Именно в мае появляются первые деликатесы — сморчки и строчки.
По вкусу они ничуть не хуже благородных белых, если знать пару секретов.
Сморчок или строчок: как не перепутать?
Это два главных весенних гриба. Запомнить разницу очень просто:
- Сморчок — шляпка похожа на пчелиные соты или вытянутое яйцо. Главный признак: внутри он полностью пустой, как стакан.
- Строчок — более брутальный. Его шляпка напоминает извилины мозга или грецкий орех. Внутри он плотный, с перегородками.
Важно: Оба гриба называют «условно-съедобными». Это значит, что сырыми их есть нельзя, но после правильной готовки они превращаются в ресторанное блюдо.
Сморчки: чистота и нежность
Сморчки — грибы деликатные. У них почти нет горечи, но есть одна проблема: в их «сотах» часто прячутся песок и насекомые.
- Промойте грибы в холодной воде минимум три раза.
- Ошпарьте кипятком.
"Сморчки достаточно 3 раза промыть от песка холодной водой, и один раз ошпарить. У них горечь минимальная. Готовить со сливками или соевым соусом", - рассказал "Городовому" шеф-повар Сергей Малаховский.
Со строчками нужно быть строже. В них содержится гиромитрин — коварное вещество, которое нужно выварить. Но не пугайтесь, всё решается правильной готовкой.
"Их два раза варим по 10 минут, во второй заход добавлям лаврушку и яболчный сок или дольки яблок. Вся горечь уйдёт.
Потом готовим как обычно делаем жюльен или жарим с картошкой либо чудное риззото из строчков - это топ блюдо", - говорит эксперт.
После такой обработки строчки становятся безопасными и нежными.