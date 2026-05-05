Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск

Эксперт рассказал, как приготовить всеми любимые весенние грибы.

Многие думают, что весной в лесу делать нечего. Мол, грибы пойдут только к лету. Это большая ошибка! Именно в мае появляются первые деликатесы — сморчки и строчки.

По вкусу они ничуть не хуже благородных белых, если знать пару секретов.

Сморчок или строчок: как не перепутать?

Это два главных весенних гриба. Запомнить разницу очень просто:

Сморчок — шляпка похожа на пчелиные соты или вытянутое яйцо. Главный признак: внутри он полностью пустой, как стакан. Строчок — более брутальный. Его шляпка напоминает извилины мозга или грецкий орех. Внутри он плотный, с перегородками.

Важно: Оба гриба называют «условно-съедобными». Это значит, что сырыми их есть нельзя, но после правильной готовки они превращаются в ресторанное блюдо.

Сморчки: чистота и нежность

Сморчки — грибы деликатные. У них почти нет горечи, но есть одна проблема: в их «сотах» часто прячутся песок и насекомые.

Промойте грибы в холодной воде минимум три раза. Ошпарьте кипятком.

"Сморчки достаточно 3 раза промыть от песка холодной водой, и один раз ошпарить. У них горечь минимальная. Готовить со сливками или соевым соусом", - рассказал "Городовому" шеф-повар Сергей Малаховский.

Со строчками нужно быть строже. В них содержится гиромитрин — коварное вещество, которое нужно выварить. Но не пугайтесь, всё решается правильной готовкой.

"Их два раза варим по 10 минут, во второй заход добавлям лаврушку и яболчный сок или дольки яблок. Вся горечь уйдёт. Потом готовим как обычно делаем жюльен или жарим с картошкой либо чудное риззото из строчков - это топ блюдо", - говорит эксперт.

После такой обработки строчки становятся безопасными и нежными.