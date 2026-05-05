Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии
Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии

Опубликовано: 5 мая 2026 01:46
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Чаще других с одной работы на другую переходят люди до 35 лет.

В крупных городах вроде Нижнего Новгорода, Самары или Перми настоящая «лихорадка». За последние два года каждый третий житель там сменил профессию, сообщает Росбалт со ссылкой на SuperJob.

Люди больше не боятся уходить в неизвестность. Главные двигатели перемен — молодежь до 35 лет. Они легки на подъем и не держатся за кресло, если где-то предложили условия получше.

Те, кто старше 45, ведут себя осторожнее, но и среди них каждый пятый решился на перемены.

Петербургский консерватизм

Санкт-Петербург на общем фоне выглядит как островок спокойствия. Почти 80% горожан верны своей специальности и не спешат ничего менять.

Но и здесь есть движение. Те 22% петербуржцев, что все-таки сменили сферу, делятся на два лагеря. Большинство в восторге от новой жизни, но каждый десятый жалеет, так как раньше было лучше.

Зарплаты: Петербург догнал Север

Главная новость начала 2026 года — взрывной рост доходов в Петербурге. Теперь средняя зарплата здесь составляет 125 000 рублей. Это уровень Якутии или Ямала.

Раньше за такими деньгами ездили «на севера», а теперь их можно заработать, не уезжая от Эрмитажа.

В целом по стране средний чек за труд перевалил за 100 тысяч рублей. За год зарплаты подскочили на 15%. Это не просто цифры — это результат дефицита рабочих рук во всех сферах: от курьеров и строителей до айтишников.

