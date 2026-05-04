Роботы в залах, 150 встреч за 4 дня и «кирпич» для фур на КАД: ПМЭФ-2026 готовится удивлять Петербург
Роботы в залах, 150 встреч за 4 дня и «кирпич» для фур на КАД: ПМЭФ-2026 готовится удивлять Петербург

Опубликовано: 4 мая 2026 23:44
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
В Петербурге с 3 по 6 июня пройдёт международный экономический форум. 

В начале июня Петербург традиционно превратится в мировую столицу бизнеса. С 3 по 6 число в городе пройдет очередной Международный экономический форум (ПМЭФ).

Программу уже опубликовали, и она обещает быть насыщенной. Главный девиз в этот раз — «Прагматичный диалог». Проще говоря: меньше пустых слов, больше реальных дел.

О чем пойдет речь?

На форуме запланировали больше 150 встреч и дискуссий. Весь поток информации разделили на четыре понятных направления:

  1. Мировая экономика. Эксперты обсудят, как торговать и дружить странами в условиях, когда всё вокруг постоянно меняется.
  2. Российский бизнес. Речь пойдет о наших заводах, инвестициях и о том, куда вкладывать деньги на долгий срок.
  3. Забота о людях. Это, пожалуй, самое близкое каждому. Темы — работа, образование и как повысить рождаемость.
  4. Городская среда. Тут обсудят технологии: как сделать наши города удобнее и современнее.

Искусственный интеллект и роботы

Технологии — это «фишка» нынешнего форума. Много внимания уделят нейросетям и роботам. Эксперты попытаются понять, как внедрять их в жизнь безопасно. Ведь цифровая безопасность сейчас важна так же, как и обычная.

Не только заседания, но и завтраки

Форум — это не только строгие костюмы в залах. Будет много неформального общения. Например, бизнес-завтраки.

Это формат, где за чашкой кофе предприниматели из России и других стран могут договориться о партнерстве. Часто именно в такой обстановке подписываются самые крупные контракты.

Информация для водителей

Если вы планируете поездки по городу в начале июня, будьте внимательны. ПМЭФ — это всегда особые меры безопасности и пробки.

Уже известно, что со 2 по 6 июня закроют проезд для грузовиков (тяжелее 3,5 тонн) на южном участке КАД. Речь об отрезке с 60-го по 94-й километр (от Софийской улицы до развязки с дорогой к порту Бронка). Если вы за рулем большегруза, ищите пути объезда заранее.

