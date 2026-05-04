Ловчий пояс — в утиль: беру тарелку для выпечки — и муравьям вход на яблоню запрещен на весь сезон

Наступившее тепло радует не только садоводов, но и многочисленных вредителей. Сновать по яблоням муравьи начинают сразу после пробуждения от зимней спячки. Основная угроза, исходящая от этих насекомых, заключается в их способности способствовать размножению тли, которая наносит огромный ущерб деревьям в течение одного сезона.
Применение ловчих поясов для сбора или уничтожения муравьев не всегда является эффективным решением, поскольку насекомые часто находят способы преодолеть эти барьеры.
Автор канала "Все от души" предложил инновационный и простой метод защиты деревьев от вредителей на весь летний период. Для этого потребуется тонкая круглая форма для выпечки из фольги, доступная в большинстве магазинов.
В донной части формы необходимо вырезать круглое отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру ствола дерева. Также делается боковой надрез, чтобы форму можно было надеть на ствол, создавая таким образом импровизированную "канавку" для воды.
Фиксация формы на стволе может быть осуществлена с помощью эластичной веревки или скотча. Разрезанный край "юбочки" склеивается клеем типа "Момент". После этого в созданную "канавку" из фольги заливается вода. Муравьи не способны преодолеть препятствие, так как они избегают контакта с водой.
Вредители не смогут проникнуть к приствольному кругу, поскольку "разведчики" передадут своим сородичам информацию о недоступности яблони. Нужно лишь регулярно подливать воду в углубление и периодически восстанавливать его форму в случае деформации.
