Хрустящий, сочный и ароматный салат по-корейски: не успеваю готовить — съедается за раз
Хрустящий, сочный и ароматный салат по-корейски: не успеваю готовить — съедается за раз

Опубликовано: 4 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Хрустящий, сочный и ароматный салат по-корейски: не успеваю готовить — съедается за раз
Хрустящий, сочный и ароматный салат по-корейски: не успеваю готовить — съедается за раз
Иногда самые простые рецепты оказываются самыми удачными.

Чем дольше этот салат стоит в холодильнике, тем сильнее раскрываются специи и аромат. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кухонный сумбур".

Ингредиенты:

  • капуста — 1 кг,

  • морковь — 1 шт.,

  • чеснок — 5 зубчиков,

  • сахар — 1-3 ст. л.,

  • перец чили — по вкусу,

  • куркума — 2 ч. л. (по желанию),

  • паприка — 1 ст. л.,

  • кориандр молотый — 3 ч. л.,

  • соль — ½ ст. л.,

  • растительное масло — 75 мл,

  • уксус 9% — 5-7 ст. л.

Приготовление:

Я нарезаю капусту крупными кусочками, перекладываю в глубокую миску, добавляю соль и слегка мну руками. Оставляю примерно на 30 минут, чтобы она дала сок. Затем сливаю лишнюю жидкость.Морковь натираю соломкой и добавляю к капусте.

В отдельной миске смешиваю паприку, кориандр, сахар, куркуму (по желанию) и перец чили. Сверху добавляю чеснок, пропущенный через пресс.

Разогреваю растительное масло почти до кипения и сразу выливаю его на чеснок и специи — так раскрывается аромат. Добавляю уксус по вкусу и соединяю всё с капустой.

Тщательно перемешиваю и убираю в холодильник минимум на час, периодически перемешивая. Перед подачей пробую и при необходимости добавляю соль.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

