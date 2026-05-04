Хрустящий, сочный и ароматный салат по-корейски: не успеваю готовить — съедается за раз

Чем дольше этот салат стоит в холодильнике, тем сильнее раскрываются специи и аромат. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кухонный сумбур".
Ингредиенты:
капуста — 1 кг,
морковь — 1 шт.,
чеснок — 5 зубчиков,
сахар — 1-3 ст. л.,
перец чили — по вкусу,
куркума — 2 ч. л. (по желанию),
паприка — 1 ст. л.,
кориандр молотый — 3 ч. л.,
соль — ½ ст. л.,
растительное масло — 75 мл,
уксус 9% — 5-7 ст. л.
Приготовление:
Я нарезаю капусту крупными кусочками, перекладываю в глубокую миску, добавляю соль и слегка мну руками. Оставляю примерно на 30 минут, чтобы она дала сок. Затем сливаю лишнюю жидкость.Морковь натираю соломкой и добавляю к капусте.
В отдельной миске смешиваю паприку, кориандр, сахар, куркуму (по желанию) и перец чили. Сверху добавляю чеснок, пропущенный через пресс.
Разогреваю растительное масло почти до кипения и сразу выливаю его на чеснок и специи — так раскрывается аромат. Добавляю уксус по вкусу и соединяю всё с капустой.
Тщательно перемешиваю и убираю в холодильник минимум на час, периодически перемешивая. Перед подачей пробую и при необходимости добавляю соль.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
